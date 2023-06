"ŠTA DA JE IMAO PIŠTOLJ?" Majka Nataše Šavije u šoku nakon puštanja Karića na slobodu - "Bolje da se pokrije ušima"

Stefan Karić koji je osumnjičen da je brutalno pretukao Natašu Šaviju pušten je nedavno iz pritvora, a sada se za medije oglasila starletina majka.

Bivši učesnik rijalitija Zadruga Stefan Karić, pušten je iz pritvora posle mesec dana, on se sumnjiči da je pretukao Natašu Šaviju na jednom privatnoj proslavi i naneo joj teške povrede lica. Šavija je nakon incidenta završila u bolnici gde je imala dve operacije, a nakon što je dala izjavju otkrila je da je čeka još jedna operacija.

Karić je u prvoj izjavi nakon izlaska na slobodu priznao da je "ošamario Natašu" kao i da je došlo do "koškanja", ali da zna kako je zadobila tako teške povrede i istakako je da je "ona prva udarila njega". Natašina majka, Vera Šavija za pomenuti nemili događaj saznala je od novinara putem telefona dok je bila na Zlatiboru. Odmah nakon uverenja da joj je ćerka u bolnici, spakovala je kofere i vratila se kako bi bila sa Natašom.

Vera Šavija sada je govorila je o nasilju i posledicama sa kojima se bori njena ćerka, ali i prokomentarisala ponašanje oca i sina Karića nakon njegovog izlaska iz pritvora - "Prolazimo kroz težak period života, upravo zbog toga što nam se dogodilo Nataši. Svi smo još u šoku i pod stresom od nemilog događaja. Ovako nešto nam se prvi put dešava. Ja kao majka saosećam sa njom, jer sam svaki dan uz nju, čest odlazak kod lekara i njene rane i mene pogađaju", rekla je Vera za "Kurir" i nastavila:

"Posle onih izjava mladog i starog 'gospodina' Karića ne mogu da se ne oglasim. Nisam mogla ni da zamislim da nešto tako može da se dogodi od prividno finog dečka. Sad kad gledam neke isečke iz rijalitija, kako se ponašao prema tamo svojim devojkama i šta im je izgovarao ('Nemoj da ti razbijem vilicu' i slično) . Fizički nije smeo da nasrne na njih, zna da bi bio kažnjen. A njegova izjava po izlasku iz pritvora, da su se samo koškali i da je ošamario. Da li on to možda ima amneziju da je umesto šamara bila pesnica u jagodičnu kost koju je polomio i posledica toga deformacija očnog kapka i još veliki pramen isčupane kose, a još se pita šta joj se to dogodilo? Kako tako jedan 'fini' dečko može da napravi devojci tako nešto i još da pobegne sa lica mesta i skriva se negde. A šta da je imao pištolj kod sebe, ne smem ni da pomislim", izjavila je Natašina majka, pa se osvrnula i na Stefanovog oca, Osmana Karića:

"Onaj stariji gospodin Karić izjavljuje da je nisu primili u Urgentni u Novom Sadu i Beogradu, pa šta on misli ko je primio na lečenje, operaciju i saniranje postoperativnog toka? Pored svega sledi još jedna operacija. Ja ne mogu da verujem šta čovek priča i onda kaže da ga nismo ga razumeli. Još čovek slavi, bolje da se pokrije ušima! Da je obrnut slučaj, ja ne bih mogla ništa slaviti, saosećala bih se sa tom porodicom. To su ljudi koji misle samo na sebe. Verujem u naše sudstvo i da će pravda biti zadovoljena, da će dobiti pravu kaznu i da će se stati na put nasilju na svim svim zenama".

Stefanov advokat Goran Karadarević otkrio je da mu zbog nanošenja teških telesnih povreda preti kazna zatvora i to do pet godina - "Videćemo kakav će biti ishod... Ako se sve dokaže vezano za povrede, kazna je od šest meseci do pet godina zatvora. On se dobro oseća, spreman je na sve ovo što ga čeka u narednom periodu", rekao je Stefanov advokat.

