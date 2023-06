BIVŠA KUĆNA POMOĆNICA SLOBINE ŽENE: Jelena je u prvom braku bila neodgovorna, PROVODILA se s PJEVAČEM, evo šta ONA kaže

Supruga Slobe Radanovića Jelena nije bila dobra žena bivšem mužu, tvrdi njena nekadašnja kućna pomoćnica koja se javila redakciji Kurira, a koja je insistirala na zaštiti identiteta.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Prema njenim riječima, Radanovićka je bila neodgovorna i tajno se viđala sa Slobom tokom braka sa prvim suprugom:

" Videla sam nedavno da su Jelena i njen bivši muž imali incident. Ja sam bila zaposlena kod njih i za njega imam samo lijepe riječi. On joj je sve obezbedio da ne mora ništa da radi osim da se bavi njihovom djecom" započinje priču i nastavlja:

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK

" Ne mogu da kažem lijepe riječi za nju. Kad on nije bio kod kuće, Jelena se provodila i uživala. Bilo je mnogo neprijatnih situacija. Sa jedne strane imate čovjeka koji se trudi da ženi olakša život, a sa druge nju koja koristi situaciju. Bukvalno nikakvu obavezu nije imala, radila je samo kad je to htjela. Uvijek je imala dadilje i žene koje su čistile, kuvale da bi ona njeno vrijeme koristila za provod sa Slobom. Ponašala se jako neodgovorno. U sve što je radila bili su upućeni i njeni roditelji, koji su je štitili i pokrivali. Dok sam ja radila kod njih, svega je bilo u izobilju, njen tadašnji muž nije štedio na porodici "priča ona i dodaje:

Izvor: Instagram/jeja.radanovic

" O finansijama nije morala da brine jer je on sve plaćao: nas koje smo radile, račune, hranu... Nikad se nisam miješala u njihov odnos, trudila sam se maksimalno da uradim svoj dio posla, ali dešavale su se stvari kojima sam bila svjedok, a koje ne priliče jednoj udatoj ženi. Ja vam pričam moj utisak, za nju je bio divan suprug. Ona je bila sve kontra od toga. Uvijek je imala neke obaveze, samo da nije kod kuće. Da vam ne pričam šta se dešavalo kad njega nije bilo. Muvala je stalno. Folirala je muža na sve moguće načine. On ode na put, sve organizuje da bi na kraju ona radila kako hoće. Nije me interesovalo šta rade, ali ne možete da ne vidite " kaže nekadašnja kućna pomoćnica. Ona navodi da je Jelena koristila svaki slobodan trenutak da se vidi sa sadašnjim suprugom.

"U početku sam mislila da se ona viđa s drugaricama, ali kad se vratim sa slobodnog dana, tu bude haos. Mnogo laži i prevara. Nekoliko puta nisam smjela da se javim kad njen bivši pozove da ne bi bilo problema. Bilo je nezgodno, a ona je koristila svaki suprugov odlazak da bi bila sa Slobom. Ne znam šta se dešavalo kad mi pomoćnice nismo bile tu, ali bar ono što sam ja vidjela, ne mogu da pohvalim tu ženu. Žao mi je što je tako jer zaista su mogli da imaju jednu lijepu porodicu" priča ona.

Izvor: Instagram/jeja.radanovic

Kontaktirali smo s Jelenom da čujemo njenu stranu priče, ali ona nije željela mnogo da komentariše:

"To su izmišljene priče, izmišljene osobe. Ko zna kome je moj bivši muž rekao da zove i da priča gluposti. Ovo su očajnički potezi. "poručila je ona.