KARIJERU ZAPOČELA SA 19 GODINA, PRODALA VIŠE OD 180 MILONA ALBUMA: Sve što niste znali o legendarnoj Tini Tarner

Tina Tarner preminula je u 84. godini u svom domu u Švajcarskoj, nakon duge bolesti.

Izvor: Youtube/Tina Turner

Legendarna pjevačica i jedna od najvećih zvijezda svih vremena, kraljica rokenrola Tina Tarner, preminula je u 84. godini i svjetsku muzičku scenu zavila u crno.

Tina Tarner, rođena kao Ana Mej Bulok26. novembra 1939. godine u Natbušu, Tenesi. Bila je američka pjevačica i glumica čija uspješna i zavidna karijera je trajala duže od šezdeset godina. Imala je švajcarsko državljanstvo od 2013. godine.

Njen uspjeh, popularnost i brojne nagrade donijele su joj titulu "Kraljice rokenrola". Svoju karijeru Tina Terner je započela kada je imala samo 19 godina, 1958. godine kao pjevačica i prateći vokal u Kings of Rhythm zajedno sa Ajkom Tarnerom, sa prvim singlom tj. pesmom "Mala En" (Little Ann).

Godine 1960. široj javnosti postaje poznata kao Tina Tarner kada je nastupala zajedno sa Ajkom Tarnerom s kojim je bila u braku od 1962. do njihovog burnog razvoda 1978. godine.

Najveći muzički hitovi u njenoj karijeri su "Simply the best" ili "The Best", "Proud Marry", " I don't Wanna Loose you", "1984", " What's Love Got to Do with it", " Private Dancer", "I Can't Stand the Rain", "Help", "River deep- Mountain High" singl koji je otpevala sa Ajkom Tarnerom, "We Don't Need Another Hero" i mnogi drugi hitovi. (engl. The Queen of Rock 'n' Roll).

Tina Tarner se smatra jednom od najpopularnijih pjevačica na svijetu sa više od 180 miliona primjeraka prodatih albuma širom svijeta.