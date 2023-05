ACO PEJOVIĆ SE SLOMIO U EMISIJI: S Biljanom bio 7 dana u vezi kada ju je zaprosio - priča i PLAČE pred kamerama

Supruga Ace Pejovića je doživjela zdravstvenu dramu koju pjevač i dalje ne zaboravlja

Izvor: Twitter/screenshot/@nina_krunic

Pre izvesnog vremena pevač Aco Pejović je gostovao u jednoj emisiji u kojoj se prisetio početka ljubavi sa suprugom Biljanom, s kojom je u braku 20 godina i ima tri ćerke.

Aco Pejović je otkrio da se sa Biljanom zabavljao 7 dana prije nego što ju je zaprosio, kao i da su zajedno odrastali i sazrijevali. Potom se osvrnuo na zdravstveni problem koji je imala, kada joj je pozlilo na fakultetu tokom predavanja, a ljekari su otkrili da ima aneurizme.

"To iščekivanje tamo, dok ona leži na stolu, ću zauvijek pamtiti. Te ružne scene koje čovjek mora da gleda, kako iznose svakih pola sata po jedno tijelo u crnim kesama, samo sediš i čekaš i prolazi ti kroz glavu da doktor izađe i kaže tebi 'to je to'. Tad sam zvao, pošto imam puno prijatelja doktora sa kojima se družim, i odmah su mi pritekli u pomoć. Doduše jedna mlada doktorka me je uvela unutra, tad nisam znao uopšte šta su aneurizme, bila je mlada pa mi je djelovala neiskusno, ali ne zamjeram joj. Ona je rekla, da se ona pita, ona bi je ostavila da je prati do ujutru, što bi bilo 100 odsto kobno za nju, jer je morala odmah na operaciju. Od 1.000 jedno preživi, kad pukne aneurizma, to su mi kasnije rekli. Onda je došao moj prijatelj i doktor Zoran i brzo su je prebacili na neurohirurgiju i tu je doktor Tasić prihvatio i danas sam mu zahvalan kao bratu. To se sve dešava u 12 uveče".

Pogledajte insert u kojem Pejović plače:

Devojke, birajte ovakve momke za muževe i imaćete savršen brak ❤️pic.twitter.com/8SB7UuP9Ad — Nina Krunić (@nina_krunic)May 22, 2023

"Posle operacije bilo je užas vidjeti je kako leži obrijane glave, sa rezovima. Posle toga užas je bio klincima objasniti šta su mogući scenariji. Nisam dozvolio nikome da mi dolazi kući, htio sam da budem sam sa svojom djecom, i onda sjednem, zagrlim ih i kažem - 'možemo da ostanemo bez mame', ali sve to prođe, izdrži nekako čovjek", rekao je pjevač i otkrio da je prve večeri starija ćerka imala trovanje i da je zaspala u kupatilu.

"Srednja ima problem sa zubom, najmlađa dobije temperaturu u pola noći. Zovem doktora da da infuziju starijoj ćerki i onda kad ih smjestim u krevet, odem u svoju sobu i iz sve glasa se derem i vrištim i molim Bilju da ne umre i da me ne ostavi".