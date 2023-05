JA SAM GLUMICA S MOZGOM! Lidija zbog izgleda imala neprijatnosti - Zbog njega IZGUBILA ulogu: Nisam dala da me SVLAČE

Lidija Vukićević izgledom privlači pažnju otkako se pojavila na sceni, zbog čega joj je bilo teško da dokaže da je, kako kaže, "glumica s mozgom".

Glumica Lidija Vukićević, koja decenijama unazad važi za jednu od najlepših glumica na domaćoj sceni, bila je deo mnogih filmskih i serijskih ostvarenja. Njena popularnost ne jenjava ni zahvaljujući brojnim objavama na društvenim mrežama, a nedavno je istakla da pripadnicima estrade smatra isključivo pevače i da se glumci nikada ne mogu svrstati u isti koš sa njima.

Poznata po ulogama u "Žikinoj dinastiji", "Boljem životu" i "Igri sudbine", ne krije da je zbog predrasuda decenijama doživljavala velike nepravde. Lidija Vukićević je jednom prilikom navela da su joj počeci u glumi bili mnogo teško.

"Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: 'Ja sam glumica sa mozgom', to mi je bilo teško da dokažem", istakla je je glumica i dodala: "Ljudi su me doživljavali kao zgodnu, kovrdžavu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela".

Zbog svojih postupaka često je nailazila na nerazumevanje okoline - "Bila sam dosta buntovna i često kažnjavana. Ulazila sam u sukobe sa rediteljima kada god bi postojao neki uslov za ulogu", rekla je Lidija Vukićević koja se jednom prilikom prisetila i kako je izgubila ulogu, jer je odbila da se skine.

"Snimala sam u Metropolu film 'Razvod na određeno vreme' sa Batom Živojinovićem. Radili smo jednu scenu. Direktor fotografije je bio pokojni Petko i on se umešao u tu našu scenu. Rekao je tada 'Mala (ja sam tada tek završila Fakultet dramskih umetnosti), ti moraš ovde da se skineš'. Odmah sam mu odgovorila ne želim, nakon čega mi je on odgovorio 'Vi glumice, kada dođete tako sa fakulteta, hoćete pa nećete, mnogo ste fine'. Samo sam rekla da ne znam za druge glumice, ali ja neću ovde da se skinem. Nema nikakvih problema da raskinem ugovor, bila sam spremna na sve", ispričala je ona i dodala:

"Odjednom na vestima vidim 'pala prva klapa snimanja serije'. Shvatila sam odmah, niko nije trebalo da mi objašnjava zašto ja ne igram. Okrenula sam reditelja i pitala: 'Da li ja igram ili ne, zato što želim da planiram svoje vreme?'. Nikada nisam molila ili tražila, jer je to ponos i mislim da se bez njega ne može kroz život. On je rekao: 'Pa ne, imala si problem sa Petkom'".

