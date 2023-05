NAOMI KEMBEL JE POTPUNI KRETEN: Brendon Radonjić razotkrio top modela - Skroz ĆELAVA i dere se na čistačice!

Brendon Radonjić otkrio sve što je saznao o čuvenoj manekenki

Nekadašnji učesnik rijalitija Veliki Brat, sada Zadruge koji je imao pregršt intervencija na licu Brendon Radonjić, pričao je o top manekenki Naomi Kembel

Brendon je otkrio da mu je prijatelj, koji je radio za Naomi i s njom proveo tri mjeseca na jahti, rekao kako se Naomi ponaša, ali i izgleda.

"Žena je potpuni kreten! Ona kad ustane, ona je ćelava. Fali joj kosa na pola glave, to joj sve otpalo od lijepka kojim lijepi perike. Ono kad je vidiš s kosom njenom, to je perika. Rekao mi je da ima frizere koji joj non stop napmještaju perike", pričao je Brendon i otkrio:

"Kada ustane niko ne smije da joj se obraća. Ne smeju da je gledaju u oči, ako to urade, ona odmah histeriše i daje otkaze".

Brendon je dodao i da zaposlenima ne da da koriste mobilne telefone, ali i:

"Iz*rkava se na kućne pomoćnice i spremačice. Ide za njima i naređuje. Kaže da je sablasna, ali dobro plaća".

