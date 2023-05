"ŠTO SE TOGA TIČE..." Danijela Dimitrovska prvi put o bivšem mužu i novoj djevojci - evo šta misli o Ognjenu i Mini!

Manekenka Danijela Dimitrovska otkrila da je "uvijek zaljubljena", ali i šta misli o novoj vezi bivšeg supruga, voditelja Ognjena Amidžića

Izvor: Instagram/danijeladimitrovska

Manekenka Danijela Dimitrovska nedavno je oduševila pratioce na društvenim mrežama, kada je pozirala u izazovnoj, zlatnoj haljini, kada su joj u komentarima rekli da "nikad bolje nije izgledala", ali i uporedili je sa novom izabranicom njenog bivšeg muža Ognjena Amidžića, Minom Naumović.

Danijela, koja ponekad na društvenim mrežama otkriva detalje iz privatnog života, pričala je o tome da li je pronašla novu ljubav nakon razvoda, ali i šta misli o vezi svog bivšeg supruga.

Izvor: Instagram/ognjenamidzic

"Trenutno sam jako fokusirana na sina i na posao. To je ono što mene ispunjava, naravno, tu su i prijatelji i porodica, ja ljubav crpim iz svega. Jako mi je važno da imam otvoreni i blizak odnos sa porodicom. Ja sam uvijek zaljubljena. Da li je to ljubav koja potiče od prijatelja, porodice djeteta, to je ono što mene ispunjava", rekla je Danijela, pa se osvrnula na novog potencijalnog partnera i da li bi ga predstavila javnosti:

"O tome ćemo da pričamo kad dođe do toga, nikad ništa nisam krila, tako da neću kriti ni to", rekla je Danijela, pa progovorila o bivšem suprugu Ognjenu Amidžiću i njegovoj novoj skoro 20 godina mlađoj djevojci Mini Numović:

"Što se toga tiče, ja svima želim ljubav. Ja sam jedno biće koje cijeni sve što je lijepo i pozitivno i stvarno svima želim ljubav i to je to", zaključila je Danijela za Blic.