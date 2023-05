BIKOVIĆ JE NAJPLAĆENIJI, ALI I NAJISPLATIVIJI GLUMAC U RUSIJI! Za samo dva dana filmovi u kojima igra zarade MILIONE!

Jedan od najpopularnijih naših glumaca Miloš Biković osvojio je domaće, ali i rusko tržište gdje se upisao u istoriju njihove kinematografije.

Miloš Biković je još pre četiri godine s filmom "Sluga" ušao je u istoriju ruske kinematografije, pošto je film zaradio najviše novca otkako se snimaju filmovi u Rusiji i postao najplaćeniji glumac u Rusiji. Kako su ruski mediji tada pisali jedan Bikovićev dan na setu koštao je producente filma "Sluga" 420.000 rubalja (oko 5.200 evra). Budući da je snimanje ove komedije trajalo 39 dana, računica kaže da je srpski glumac zaradio više od 200.000 evra.

Igrao je u najpopularnijim ruskim serijama, snimio nekoliko filmova, igrao je u rusko-srpskoj produkciji "Hotel Beograd", a nedavno je snimio i film "Izazov", nakon kog tamnošnji mediji pišu da je Miloš Biković postao najisplativiji glumac u istoriji ruske kinematografije. "Izazov" je prvi film sniman u svemiru i za samo mesec dana je postao najgledaniji u toj zemlji.

Ova svemirska drama je do sada u bioskopima zaradila 12.798.000 evra. Ruski mediji pišu da je "Izazov" prvog vikenda u bioskopima inkasirao 3.646.735 evra, što je za čak milion evra bolji rezultat od Miloševog filma "Sluga" iz 2019. godine.

"Sluga" je ukupno do danas zaradio 41.690.245 evra, a očekuje se da "Izazov" obori taj rekord s obzirom na to da je tek mesec dana u bioskopima - "I dalje sam glumac čiji filmovi najviše zarađuju u bioskopima. To mi donosi brojne pogodnosti kao glumcu, a koliki je to uspeh, znaću tek u godinama koje dolaze", rekao je Biković i dodao da su reakcije publike odlične i da film sve ostavlja bez daha.

"Ljudi koji su ga pogledali oduševljeni su jer je to prvi film u istoriji koji je snimljen u kosmosu. Kada gledate scene u raketi, znajte da su ti ljudi stvarno leteli u njoj i bili u svemiru. Treba svi da pogledaju film jer je jedinstven. Ko zna koliko će još godina da prođe dok se neki film ponovo ne snimi u kosmosu", ispričao je glumac koji se nada drugom delu "Izazova":

"Biće nastavka ako ekipa filma odluči da ode na Mesec. Imao bih hrabrosti da odem tamo. Ne kažem da bi mi bilo svejedno, ali išao bih. Tu treba imati poverenja u ljude koji su oko vas i koji rade taj projekat".

U pauzama snimanja Biković uživa u ljubavi s zgodnom pravnicom Ivanom Malić, a nedavno su bili na egzotičnoj destinaciji, odakle su objavili nekoliko prelepih kadrova: