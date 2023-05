MAJA MARINKOVIĆ JAVNO PONIZILA ZVEZDANA! Priznala da je "nije uradio" i jasno stavila do znanja da je ona birala KRAJ!

Maja Marinković nedavno je raskinula vezu sa Zvezdanom Slavnićem koji se ponovo vratio Anđeli Đurčić.

Izvor: kurir/prinscreen

"Ja nisam vjerovao njemu, nego Anđeli koja se klela u porodicu da se neće pomiriti "dodao je Car.

" Majo, mali. Tebi sam rekao sve, ovo tvoje ponašanje je za mene skandal. Znam da ti je teško, vidim da si svjesna svojih gluposti, ali u odnosu na Anđelu ste mi iste" rekao je Ivan.

" Ovako se ponašaju muškarci kad ne dođu do ostvarenog cilja. On je vjerovatno misli da ću ja da se zavozam. On ima potrebu da sve bude zaljubljene u njega, ali meni nije kliknulo. To je više bila neka početnička faza. Provodili smo 24 časa zajedno i da je bolje da se odvojimo jer ima jače emocije prema meni. Kad mi je rekao da je prišao Anđeli da čestita slavu i da je rekao da će da razgovara, ja sam rekla da mi taj gulaš ne odgovara i pokupila sam se i otišla. Mislio je da ću ja da odlepim, nije me uradilo i ovo je sad kad neko neće, ima ko hoće " govorila je Maja.

" Tvoja pobjeda je što postoji neko sličan tebi, a to je Anđela. Njen poraz, može da bude tvoja pobjeda " dodao je Ivan.