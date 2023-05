NEKAD NA RATNOJ NOZI, SAD ZAJEDNO PLAČU: Marija i Ivan zakopali ratne sekire, emotivan govor Marinkovića ju je DOKRAJČIO

Marija Kulić se rasplakala nakon dirljivog govora Ivana Marinkovića, koji takođe nije mogao da zadrži suze, a sve radi malog Željka, njegovog sina.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official

Ivan Marinković je ovonedeljni vođa u Zadruzi i sinoć je napravio haos izborom potrčaka, kada je za iste odabrao bivše supružnike Anu Ćurčić i Zvezdana Slavnića, a tokom večeri je imao emotivno izlaganje o sinu Željku, kada su u suzama završili i on i Marija Kulić.

"Ti si znaš šta sve nas vezuje, mislim da imamo sasvim korektan odnos i da ćemo jednog dana biti zahvalni jedno na drugom. Ponosan sam na sebe što sam uspeo da izdržim pritisak oko Željka. Što se mene tiče, to će tako i ostati. Žao mi je što nisam ranije shvatio ozbiljnost ove situacije, ali ovaj projekat mi je dao svoju mogućnost. Imam svoj mali svet kod kuće, a sada imam i Željka i svoju ćerku, tri fronta za koja moram da se borim. Ja sam spreman za sve to, to je naša sudbina", pričao je Marinković.

"Hvala, Ivane, na rečima koje si izgovorio, ja tebe razumem i pokušavala sam da razumem tvoj život. Vidim u tebi čoveka koji ima želju da bude sa Željkom, bile su mnoge nesuglasice na početku. Boli me što nisi mogao ni jednom da dođeš kod Željka na rođendan. Sutra je tebi rođendan, ali ja ne mogu da gazim po Željku, kako ja da dođem kod tebe? Za tebe sam uvek tu do kraja rijalitija, želim ti sve najlepše sutra, da se još jednom ostvariš kao otac. Sutra neću doći, rekla sam ti zbog čega", kroz suze je pričala Marija, a on joj nije uzeo za zlo.

"Nadam se da nećeš da zaboraviš da si Željkov otac kad se sve ovo završi", dodala je uplakana Marija.