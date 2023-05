NEĆU VIŠE DA ŽIVIM U VELIKOM STANU, SAD MI TREBA BAŠTICA I KOZA! Zlata Petrović iskreno - "Izlečila sam svoj kompeks"

Zlata Petrović priznaje da je nekad patila zbog siromaštva, ali danas, kada ima silne nekretnine i novac koji je zaradila, sanja o skromnim stvarima.

Izvor: Kurir TV

Pevačica Zlata Petrović koju je nedavno operacija ponovo zbližila s bivšim suprugom Pejom, oduvek je iskrena pred kamerama, pa je zbog toga godinama u samom vrhu estrade, a publika ju je i zavolela zbog spontanog ponašanja i otvorenih stavova. U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila je planira li ljubav u ovim godinama, s obzirom na to da je imala tri braka, ali i koju želju će ostvariti sa prijateljicom Gocom.

"Priroda je neke stvari odredila i mi protiv priode ne možemo ništa. Sada, u ovim godinama, kada je taj klimaks? Ma, beži, kakva crna ljubav! Mi žene znamo kad to kreće. Nemamo ciklus i to je to. A šta muškarci da rade, koji sve to imaju, samo što ne znaju? Kao, treba da budeš u ljubavi kada si u tom klimakteričnom dobu da bi ga lakše progurao. Ne može, ja protiv srca svog i duše ne mogu", poručila je Zlata Petrović, koja je priznala da sada ima skromne želje, koje planira da ostvari sa koleginicom Gocom Božinovskom.

"Neću da živim u velikom stanu, želim mali stan, da budem dama. Neću da čistim i perem! Nekad sam patila iz tog siromaštva da dođem u to što sam stvarno svojom mukom sekla, jer to je kompleks, a ja sam taj kompleks izlečila. Sad bih da budem u nekoj baštici, da imam sobicu, kuhijicu... I što kaže moja Goca, treba da kupimo kozu! Imamo ujutru sveže mleko, ona ne traži mnogo, samo onu travu da joj počupamo. Imamo našu rakijicu i, bre, da jedemo, da imamo po 200 kila i boli nas uvo. I ostvariće nam se taj san, meni i mojoj Goci", otkrila je pevačica.