DEČKO JE NAGOVORIO, RODITELJI JE NISU PODRŽALI! Ovako je Sandra Afrika počela karijeru - "Prvi honorar i dalje čuvamo!"

Domaća javnost upoznala je Sandru Afriku kao atraktivnu cicu koj je pratila Mileta Kitića na nastupima, a niko, ali ni ona sama nije mogla da pretpostavi da će jednoga dana postati vrlo tražena pjevačica.

Danas je jedna od najangažovanijih, a kako je sada priznala njeni roditelji nisu željeli da im ćerka bude pjevačica, te joj je jedina podrška bio tadašnji partner i menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša. "Na početku mi je bilo teško jer moj san nije bio da budem pjevačica. Jedino što mi se u tom poslu sviđalo je to što ne treba da se ustaje rano. Kroz rad sam zavoljela to što sam postala. Posao me je promijenio i naučio mnogim stvarima. Navikla sam na takav život i na sve loše i dobro što donosi", rekla je Afrika za "Alo", pa se prisjetila svog prvog nastupa:

"Bila sam sa kolegom Ćirom u Cirihu na nastupu, prije 16 godina, a honorar koji sam dobila za to moj menadžer Mikiša i dalje čuva. To mu je talija i kada poželi da nam se pare množe, on novac pomiješa sa mojim prvim honorarom."

Potom je odlučila da proba:

"Imala sam 18 godina i sebe tad nisam poznavala, niti sam znala šta želim. Sve je počelo na predlog mog tadašnjeg dečka Mikiše, koji je nakon godinu dana veze došao na ideju da pjevam. Moja porodica me nije podržavala na početku, mama nije bila uz mene u prvim trenucima kada mi je trebalo i kada mi je bilo naporno jer je za nju to bilo katastrofa. Samo je Mikiša vjerovao u mene i tada mi je stalno govorio: 'Ajde, možeš ti sve, uspjećemo!' Ne znam odakle mu ideja i vizija da će sve biti kako je zamislio. Na početku sam mislila da od toga nema ništa, da sam se izblamirala i da će svi da mi se smiju, i da će ostati na tome. Ali godine su učinile svoje i ispalo je dobro."

