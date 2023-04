"VOJAŽ JE BAŠ PRAVI BLAMAŽ" Reper pokušao da se opravda, pa se još više ukopao!

Mihajlo Veruović Vojaž je već danima na meti podsmeha fanova i korisnika društvenih mreža zbog farmerki brenda "off white" sa kojih nije skinuo etiketu, što je moglo da se vidi na paparaco fotografijama.

Ove fotke i komentari došle su i do samog Vojaža, koga je to jako pogodilo, pa je na svom Instagramu pokušao da se opravda i "modno edukuje", kako je on naveo u svom storiju "seljake koji nisu čuli za off white".

Kako je potvrđeno i iz same milanske kancelarije istoimenog brenda, što je i nama odranije poznato, iz ovog Vojaževog izlaganja tačno je samo to da je ova etiketa oznaka brenda i to niko ne spori.

Ali, da je iole upućen u istoriju popularnog brenda, znao bi i da se taj "off white" "tag" skida sa garderobe (što i može da se vidi na brojnim svetskim selebritijima), a da se ostavlja samo na patikama, tj. na pertlama i to samo iz da bi se znalo o kom brendu je reč, te da je u pitanju lični odabir, narodski rečeno - "fora", a ne nešto što se podrazumeva. Tačnije, da bi se o tome pričalo i komentarisalo i odmah znalo o kom je modnom brendu reč.