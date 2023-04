OVAJ PUT NIJE USPEO DA SE IZVUČE: Komšija Saše Vidića s terase gledao šta se dešavalo nekoliko sati pre nego što je umro

Saša Vidić je preminuo ujutro u bolnici, a veče pre toga ga je Hitna pomoć odvezla, čemu je svedočio i jedan njegov komšija i opisao šta se dešavalo.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Modni dizajner i stilista Saša Vidić je preminuo u 53. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu, a ova vest potresla je srpsku estradu i od njega se oprostio veliki broj poznatih ličnosti s kojima je sarađivao i bio prijatelj.

Na društvenim mrežama brojni korisnici su iskazali koliko ih je šokirala vest o Vidićevoj smrti, a jedan tviteraš, komšija, opisao je i šta se događalo ispred zgrade u novobeogradskim blokovima u kojoj je živeo Saša.

"Bio mi je komšija. Pre nekoliko meseci je uspeo da se izvuče, ali je posle toga bio kao starac od 90 godina. Juče sa terase vidim da Hitna pomoć dolazi do njegovog stana, ovaj put nije uspeo. Ne znam šta drugi misle o njemu, ali je on meni bio ok lik, poprilično lud i blesav, ali je bio ok", napisao je korisnik Tvitera, Sašin komšija.

"Ne znam kakav je bio Saša Vidić, ali hvala što je strpljivo stajao dok mali sin smara njegovu kucu kad naletimo na njih u bloku", objava je jedne tviterašice, takođe komšinice Saše Vidića.

Izvor: Twitter/Screenshoot

Saša Vidić je rođen 18. januara 1971. godine u selu Mlaka u Hvatskoj. Živeo je jedno vreme u Banjaluci, da bi se potom preselio kod ujaka u Beograd, kada je pobegao od rata u Bosni kao izbeglo lice. U srpskoj prestonici izgradio je zavidnu karijeru, a sarađivao je s brojnim poznatim ličnostima sa javne scene - pevačima, glumcima, voditeljima, sportistima, političarima....

Preminuo je dan pre prve godišnjice smrti oca Petra, koji mu je bio najveći oslonac i životni uzor, i ovaj gubitak je teško podeo. Od oca se oprostio potresnim pismom koje je objavio na društvenim mrežama.