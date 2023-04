Tonči Huljić je govorio o tome kakav je njegov zet Petar Grašo u kući i u braku, kao i kako mu se ćerka Hana snalazi u ulozi majke jedne devojčice.

Izvor: Jadran Basić/MONDO

Petar Grašo i Hana Huljić venčali su se u februaru prošle godine u Splitu, a u julu su dobili ćerku Albu, koja je osvojila srca i roditelja i baka i deka te postala prava mezimica porodica Huljić i Grašo.

Iako nikada ne govore o svom privatnom životu i trude se da intimu zadrže za sebe i svoje najbliže, Hanin otac Tonči Huljić otkrio je pred kamerama neke detalje iz njihovog doma. Prvo se osvrnuo na majčinstvo svoje ćerke, a potom i na to kakav je muž Petar, s kojim je dugogodišnji prijatelj, a sada mu je i zet.

Vidi opis ON JE LOŠ PRIMER ZA SVE MUŽEVE! Tonči Huljić otkrio šta se dešava u domu Hane i Petra Graše - Ne dajem mu nikakve savete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Milan Maricic/ATAIMAGES Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Trenutno sam ponosan, pa čak i malo zabrinut, kakva je Hana mama. Jer pretvoriti se iz devojčice u brižnu majku koju mi sprečavamo da je ćerka ne pojede celu... Taj instinkt je stvarno neverovatan, ona je želela da bude majka i to joj se ostvarilo. Stvarno uživamo u tom detetu i u najmanju ruku je specifično", izjavio je Tonči za hrvatski "IN Magazin", pa se dotakao zeta.

"On je loš primer za sve muževe.Čovek koji je toliko briljantan u kući, da su mi svi prijatelji koje sam odveo tamo sa ženama, rekli da ih ne dovodim više da to gledaju. Čovek kuva da je to neverovatno. Tako da nema potrebe da mu dajem savete, a i nema gore stvari nego kada se baka i deda previše petljaju. Petljaj se koliko oni traže", smatra Huljić, koji je nedavno objavio novu pesmu "Žvaka".

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel