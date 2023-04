"POLJOPRIVREDA NIJE ZA SLABE!" VOZI TRAKTOR, MUZE KRAVE, ORE NJIVU: Devojka (21) svima poručila jedno - "IMAM I JA MANE"

Jedna devojka otkrila je kako izgleda život na selu!

Izvor: Tiktok/nyfarmgirls

Život i rad na selu zna da bude prilično zahtevan i naporan. Od ranoj jutra kreće sa radom u štali, u sezoni oranja sa obavezama na njivi, dok je vožnja traktora jedna od primarnih stvari.

Sa svime time susreće se jedna devojka sa 21-om godinom. Na svojim društvenim mrežama ona nesebično deli kako prolaze njeni dani na selu. Kako je u jednom videu rekla: "Poljoprivreda nije za slabe".

Može se videti kako brine o stočnim životinjama, hrani ih i muze mleko, majstoriše po dvorištu, ali i vozi traktor na njivi. Međutim, kako i sama kaže, i ona ima mane. Rukovanje sa menjačem na traktoru zna ponekad da joj zada muke.

U drugom video snimku, devojka sa farme je otkrila da je na polju već dvanaest godina, ali očigledno, još uvek ima stvari sa kojima se bori.

"U 2023. bavim se istim poslom kojim sam se bavila poslednjih 12 godina, ponašajući se kao da je to normalno za jednu 21-godišnjakinju", rekla je ona, ali ne krije da uživa u tome. Kako traktorom izlazi na cestu, ona je čak svim vozaćima skrenula jednu bitnu stvar, a to je da nikada ne pretiču traktor kada vide da skreće desno. Iako je dosta sporiji, na taj način vozači automobila mogu da dovedu do sudara.

Pogledajte u snimku kako ova devojka vozi traktor: