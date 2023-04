PEVALA "CRNO NA BELO", SADA PEVA O LOVI I POZAMA! Viki Miljković šokirala promenom - "Tu muziku sluša moj sin!"

Viki Miljković istakla je da prati muzičke trendove, te da se ne boji da u svoj repertoar uvrsti i popularne hitove mlađih kolega.

Izvor: TV Pink / screenshot

Viki Miljković decenijama je prisutna da domaćoj sceni, a svoj uspeh zacementirala je još davno kada je izdala nekoliko hit pesama koje i danas traju.

Među njima je zasigurno pesma "Crno na belo" koja je skoro postala i pravi hit na društvenim mrežama, a pevačica ne krije koliko je ponosna i srećna kada se tako nešto dogodi. Kao pravi profesionalac, Viki se trudi da uvek isprati trendove, te sada otkrila i da nema problem sa tim da u svoj repertoar uvrsti i numere mlađih kolega.

Nući, Teodora Džehverović, Sanja Vučić i Vojaž su samo neki koje je pevačica nahvalila, dok je Nućijevu numeru već i pevala.

"Pevala sam Nućijevu pesmu. Ja obožavam i Nućija, Vojaža, Teodoru Džehverović i Zeru. Moramo da budemo u skladu sa ovim vremenom. Moramo da se modernizujemo, ali da to radimo na pravi način i da to bude dobro. Onda mu ja pravim društvo usvemu tome, a inače volim da pevam i pesme Sanje Vučić i Raste. To je vreme u kome živimo i tu muziku sluša i moj sin", rekla je pevačica.