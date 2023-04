OVAKO DANAS IZGLEDA TAJČI! Bila je jugoslovenska Merlin Monro, a danas je ne biste prepoznali - kida i u 6. deceniji!

Tatjana Kamerun Tajči bila je prava jugoslovenska senzacija, a onda se naglo povukala sa scene.

Tatjana Kamerun Tajči bila je jedna od najpopularnijih, ali i najtraženijih jugislovenskih pevačica, a na vrhuncu svoje slave zaludela je i čitav svet.

Zbog autentičnog stajlinga i izgleda, zvali su je srpska "Merilin Monro". Njeni hitovi kao što su: "Hajde da ludujemo ove noći“, "Moj mali je opasan“, "Ti nemaš prava na mene" smatraju se pesmama za sva vremena i za sve generacije koje su i danas veoma popularne i slušane.

Sa svojim najvećim hitom "Hajde da ludujemo" pobedila je na Jugoviziji 1990. u Zadru. Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda devedesetih godina, a kako je jednom prilikom otkirla bila je žrtva seksualnog zlostavljanja i to kao tinejdžerka.

"Bila sam još u tinejdžerskom dobu, bilo je to pre slave... Dogodilo mi se silovanje i verovala sam da je to moja krivica. Zbog toga nisam nikome htela ništa da govorim. Moramo stvoriti sredinu u kojoj žena ili muškarac neće verovati da su oni krivi kad im se dogodi nešto takvo", rekla je pevačica tada, koja je godinama je bila na psihoterapiji i trebalo joj je dugo da se oporavi.

Pošto se okončao građanski rat, pevačica je spakovala kofere i otišla za Ameriku zbog školovanja, gde je upoznala ljubav svog života, mlagod pijanistu Metjua Kameruna - sa kojim je dobila tri sina. Metju je nažalost preminuo 2017. godine nakon duge i teške borbe sa rakom pluća, a pevačica je prošle godine pronašla novu ljubav - Dejvida Lenglia.

Sa novim izabranikom i dalje živi u Americi i izgleda fenomenalno i u šestoj deceniji života. Jednom prilikom je otkrila zbog čega se naglo povukla sa javne scene:

"Bavim se muzikom od četvrte godine, to nije bio uspeh preko noći, meni je to bila nuspojava. Sa 17 godina sam sa pesmom "Noć od kristala" pobedila na Zagrebačkom festivalu, bila sam svuda, što je bio logičan nastavak tog mog uloženog rada, a moj cilj je bio da se bavim muzikom i kroz nju stvorim nešto lepo, da ljudima ulepšam dan...Kao 19-godišnjaka nisam bila spremna na toliku slavu, ali taj osećaj... To nije bila regularna slava, u tom trenutku nisam imala alate niti mentalnu podršku, niti nekog ko bi mi oko tog pomogao," objašnjava Tajči, pa dodaje:

"Nije mi žao što sam otišla, svaka kockica se posložila."

