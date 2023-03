"GDE ĆEŠ TAKO ĆELAV I TETOVIRAN DA IZVEDEŠ DETE NA PRAVI PUT" Vuk Mob o vaspitanju ćerke i bivšoj ženi: JEZIVO sam strog

Popularni reper Vuk Mob progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom i vaspitanju ćerke, te istakao da je veoma strog otac.

Reper Vuk Mob sa bivšom suprugom, novinarkom Oliverom Konatar pre dve godine dobio je ćerku Taru. Par se ubrzo po rođenju ćerkice rastao. Iako su Vuk i Olivera prolazili kroz buran period nakon raskida gde reper nije viđao ćerku čak 2 meseca, oni su po njegovim rečima izgladili odnose.

U gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, Vuk Mob je priznao koliko pati za ocem, ali i otkrio više o svojoj ćerki Teoni, kao i kakav je kao roditelj.

"Sve je u najboljem redu, ne vidim zašto ne bi bilo. Mi imamo prelepo dete. Nama je prvobitni cilj da je izvedemo na pravi put. Iako će ljudi reći gde ćeš ti tako ćelav i istetoviran da izvedeš dete na pravi put, ali moj imidž je jedna stvar, a drugačiji sam otac. Ja sam recimo jezivo strog otac, kakva crna mezimica. Čim vidim neke stvari koje ne valjaju u njenom ponašanju odmah to sečem u korenu. Ne voli me baš najviše zbog toga, jer sam ja taj loš policajac - rekao je reper i dodao:

"Olja me kritikuje kada je u javnosti udarim po pelenici zbog divljanja. Ona mi govori, nemoj pred ljudima misliće da je biješ, misliće da si nenormalan. Ali meni to ništa ne smeta. To mi je prvo dete koje volim više od svega na svetu i boriću se zajedno sa Oljom da ona izraste u zdravog, pravog i normalnog čoveka".