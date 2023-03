NIJE HTJELA DA ODE NA VEČERU SA NJIM, ON JOJ DIGAO AUTO U VAZDUH: Slađi Đogani se udvarao kriminalac

Pjevačica Slađa Đogani prisjetila se nastupa devedesetih, ali i problema koje je imala s navalentnim Italijanom

Pjevačica Slađa Delibašić, koja je svojevremeno bila udata za Đoleta Đoganija, prije slave u Srbiji nastupala je sa suprugom i pratećim igračicama u Italiji. To je bilo pre 1992. godine i prvog izdatog albuma, a nastupi po diskotekama su bili njena svakodnevnica iako je u to vrijeme rodila ćerku Silviju.

"Đole i ja smo bili u Italiji kad sam se porodila sa Silvijom. Radili smo taj "Spektakl šou"... Bilo nam je mnogo teško što smo imali takav program, nije imao ko da nam čuva Silviju. Dijjelili smo se tako da ja imam svoje numere koje izvodim dok on u autu čuva nju, a kasnije ja izađem dok Đole nastupa. Baš smo teško taj neki period podnijeli. Sećam se, od cele grupe djevojaka, a bilo je nas sedam, svaki kriminalac koji se pojavio mene je pikirao. Od milionera do ne znam ni ja koga. Taj neki lik, Frančesko, zaljubio se u mene i kasnije nam zapalio auto, ma svašta je bilo", rekla je Delibašićeva i nastavila:

"Mi smo stalno morali da mijenjamo mjesta, te Firenca, Toskana, to su takvi tipovi da drugačije ne možeš nego da se sklanjaš. Meni je u tom trenutku Đole bio najveća sigurnost, tu je pored mene, on je moj muž. Ode on kod njih, popriča, objasni da nisam u tom fazonu. Baš tad kada su nam zapalili auto ispao je problem što ja nisam htjela da s njima idemo ni na večeru. Sećam se da su Silvijina kolica bila u automobilu i da su izgorela. Mi smo bili u hotelu kada je to eksplodiralo, ja sam se prepala. Izađemo, kad ono gori naš 'audi 80'! Ja sam bila nekako... Ima par djevojaka iz grupe koje su se jako dobro udale i sada su baš velike gazdarice. Sve one su i danas u braku, žive u Italiji, ali eto... Vidiš, ja sam nekako izabrala njega, Đoleta, pored svega što mi se nudilo. Ko zna šta bi se dogodilo da sam ostala tamo, možda bih danas bila neka svjetska zvezda".

I posle razlaza sa Đoletom, kada je 2001. napustila grupu Đogani i krenula samostalnu karijeru Slađa je nizala uspjehe. Tokom 2002. imala je 150 nastupa, što je tada bio rekord jer nijedan drugi pjevač nije imao toliko tezgi. Uvek je, kaže, radila za honorar i bakšiš nikad nije uzimala.

"Bakšiš nikada u životu nisam uzela, mislim da bih umrla kada bih ga uzela. Jeste, pjevala sam i svadbe, ali ja ni za gorivo ne uzmem, uvek dam da podijele djevojke i klavijaturista. Ja bakšiš mrzim, meni su ljudi koji to uzimaju prodane duše".