SA 19 GODINA ME JE UZELA ULICA! Velika ispovest Milene Ćeranić, ovo o njoj niko nije znao - majci zamera JEDNU STVAR!

Milena Ćeranić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji u kojoj je prvi put iskreno govorila o svom odrastanju, ali i svom životnom putu koji je bio pun uspona i padova.

Nedavno je u drugoj emisiji žustro odbila da priča o svom emotivnom životu, a sada nikad otvorenije ispričala kako je kroz svaki izazov uspela da ostane svoja. "Mene je uzela ulica. Ja sam sa 19 godina otišla od kuće i počela da živim sama u Beogradu. Došla sam da radim kao pevačica, nisam došla da studiram. Ja sad mogu da pričam, jer sam se kao što vidite snašla. Nit sam se pustila u promiskuitet, niti sam postala narkomanka, niti sam rado davala sebe radi nekih interesa, nego sam se stoički i lavovski borila. Nema veze što sam padala više puta, jer sam svaki put ustajala i bila još jača", započela je.

"Ja sam uvek bila ludački hrabra. Gagi Jovanović je jednom rekao: Ja sam hrabar, nisam mudar. Probala sam da budem mudra, ali prosto nisam za to predodređena. Neko je stvoren da bude mudar, a neko da bude hrabar i dobro je što je tako, jer na taj način postoji neki balans. Nije mi bilo teško na početku, nego onda kada sam već došla do nekog uspeha. Ja ne znam sa čim može da se meri moja nekadašnja popularnost i popularnost mog bivšeg dečka kada smo bili na toj famoznoj farmi. Kad dođeš do u situaciju da padneš i da se ponovo boriš za neke svoje ciljeve, to je mnogo teže nego kada si na samom početku, jer znaš šta te čeka gore."

Kako je ispričala, najviše ju je zabolelo kada su je prema njenim rečima izdali ljudi koji onda kada su joj bili najpotrebiji:

"Izdali su me oni ljudi koji su me na neki način izbedrili. I to onda kada su mi bili najpotrebniji. Oni su insistirali da uđem na farmu iako ja to nisam htela.Posle izvesnog vremena mami sam rekla ovako: "Mama nikada nisam poželela da mi neko drugi bude roditelj osim tebe i tate, ali samo ti na jednoj stvari zameram, a to je što me nisi naučila šta je zlo pre nego što sam izašla iz kuće. I braća i ja smo štićeni od tog zla na jedan kultiran i lep način. Kasnije sam naučila šta je zlo, nažalost", rekla je Milena.