KATARINA GRUJIĆ UDARILA MOMKA IZ PUBLIKE! Obezbeđenje odmah reagovalo - Otkriveni svi detalji, evo čime ju je IZNERVIRAO

Pevačica Katarina Grujić prisetila se jedne neprijatne situacije sa svog nastupa kada je udarila mladića iz publike.

Izvor: Kurir TV printscreen

Katarina Grujić koja uživa u braku s Markom Gobeljićem i njihovom ćerkicom, nedavno je ispričala kako je započela romansa između nje i fudbalera, a sada je otkrila da je na jednom nastupu doživela naprijatnost od strane momka iz publike, da bi se odbranila ona ga je udarila.

Pevačica ne priča mnogo o privatnom životu, problemima ni situacijama na nastupima, ali jednom prilikom je ogolila dušu i priznala kakvu neprijatnost je doživela jedne radne večeri - "Dečko se popeo na binu s namerom da mi da novac za pesmu, ali hteo je da mi stavi pare u dekolte, pa sam momentalno odreagovala", rekla je Kaća i dodala:

"Odmah sam ga udarila po toj ruci, a obezbeđenje je takođe videlo šta se dešava, pa su i oni reagovali. Tako je to po klubovima, nije uvek sjajno, dešavaju se situacije da neko iz publike poželi pesmu i to je ok, ali zna se red i kakvo je ponašanje primereno. Nije mi jasno odakle im potreba da to rade, srećom, meni se to desilo samo jednom i nikada više", rekla je Katarina Grujić prenosi Skandal.

Pevačica je nedavno u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji pričala o svim aktuelnostima iz svog života i progovorila o intimnom snimku koji su joj smeštali tokom učešća u takmičenju "Zvezde Granda".

"To je izašlo na dan finala, ali to nije istina. Nisam otkrila ko je uradio tako nešto. Taj snimak nemam niti postoji, jer da postoji, to bi dan danas izašlo, to ne možemo da se zataška. Ne znam ko je pokušao takvu sabotažu na dan finala, možda sam zbog toga ostala na osmom mestu. Doduše, nije mi krivo jer se to dogodilo, jer sam nakon svega dokazala ko sam i šta sam", poručila je pevačica.