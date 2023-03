STRAVIČNO I JEZIVO! "HTEO JE DA VODIMO LJUBAV, A JA IMAM ŽENSKE PROBLEME" Divna DNK otkrila zašto ju je Marko udario

Marko Kocić, poznatiji kao Marko DNK, dva puta je krvničiki udario suprugu Divnu DNK po glavi, a ukućani su odmah pritrčali da je odbrane i pomognu joj.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Stravična scena nasilja šokirala je naciju, a nakon što se na društvenim mrežama pojavio skandalozan snimak na kom se jasno vidi da Marko udara svoju suprugu u glavu, Divna je otkrila šta se desilo među njima.

"Jeste me udario, stvarno sam bila pogubljena. Posvađali smo se, hteo je da vodi ljubav sa mnom, ja sam mu rekla da još uvek ima ženske probleme", ispričala je Divna.

"Udario me je u glavu, ja sam njega udarila sa kesom, ali ne jako. Udario me je toliko jako da me je glava bolela. Toliko je bio besan, da je svu agresivnost iskalio na Divnu", rekla je ona.