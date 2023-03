PROZIVALI JE KAD JE URADILA SILIKONE, SAD SVI PITAJU KOLIKO JE KOŠTALO: Srpska influenserka šokirala - Skoro 10.000 eura

Una Kablar otkrila sve troškove operacije u Turskoj

Influenserka i tiktokerka Una Kablar, koja je prije nekoliko mjeseci šokirala na društvenim mrežama objavama o bivšem zetu koji je zlostavljao njenu rođenu sestru, prije izvjesnog vremena se podvrgla operaciji nosa.

Una, poznatija pod imenom Uki Q, podvrgla se operaciji nosa u Turskoj, a nakon uspješnog zahvata je objavila fotografije i pokazala kako izgleda. Una na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje slike i snimke na kojima se vidi da i dalje nosi zavoj, a sada je pratiocima odgovorila i na pitanje "koliko je sve to koštalo".

"Koliko je sve koštalo? Ovo pitanje vas definitivno najviše zanima", napisala je influenserka i zatim navela cene:

"Nos 7.000 eura, karte 200 eura po osobi, plus doplata za prtljag. Smještaj oko 800 eura za dvije osobe sa doručkom, sad ne znam, to zavisi od hotela do hotela. Morate doći dva dana prije operacije i ostati još minimum nedelju dana posle operacije. Lijekovi oko 25 eura. Kovid test i te pretrage prije operacije po 100 eura i plus džeparac da trošite dok ste ovdje na hranu", napisala je Uki koju je operacija sa dodatnim troškovima koštala preko 9.000 eura.

Pre nekoliko godina, kada je ugradila silikone, našla se na meti negativnih komentara "jer je ugradila implante kada je imala nepunih 20".