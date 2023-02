KONAČNO DOBIO RAZVOD! Dejan izašao iz suda nikad SREĆNIJI, natpis na njegovom duksu sve govori - Nek je i meni svanulo!

Dejan Dragojević konačno se razveo od Dalile Dragojević, a sreću prilikom izlaska iz suda nije mogao da sakrije.

Nekada srećan bračni par Dalila i Dejan Dragojević tokom Zadruge 5 potpisali su papire za razvod braka, nakon što ga je ona javno prevarila s Filipom Carem. Od tog trenutka počinje Dejanova "borba" sa konačno bude "slobodan čovjek". Dalila se nije pojavljivala na prethodnim ročištima, a poslednji put je istakla da je sve predala svom advokatu.

Danas baš na dan zaljubljenih 14. februara, Dejan je ponovo došao na sud, Dalila se opet nije pojavila, ali je on konačno dobio razvod. Čini se da njegovoj sreći nema kraja. Dejan je na ročište došao u duksu s natpisom: "Karma je ku*ka".

"Nek je i meni svanulo. Sve što ste me pitali malo prije iznio sam na sudu, kako se neko ponaša prema sudu tako je. Zvanično sam razveden, treba kući da mi stigne papir. Sudija je donio odluku", rekao je Dejan.

Dejan Dragojević je ranije prokomentarisao da će ukoliko se razvede danas to i proslaviti sa novom djevojkom Jovanom - Ne znam da li će se Dalila pojaviti. Daj Bože da sve bude kako treba. Ne mogu se lijepo osjećati ipak je ovo sud. Sudija je rekla ako se naša imena nalaze na oglasnoj tabli onda je to to", poručio je Dragojević, a na pitanje zašto se pojavio u trenerci na sudu, odgovorio je šaljivo:

"Šta ima da se sređujem, rekao sam da ću danas odmah da idem da se ženim. Ako izađem odavde srećan, danas je Dan zaljubljenih i idem sa djevojkom u grad i vjerim je večeras", rekao je Dejan kroz osmijeh, a vidjećemo koliko je ozbiljan u svojoj namjeri - "Dalila i ne mora da se pojavi, sporazumni razvod je potpisan još u Zadruzi, tako da sudija samo treba da da potpis i moj brak sa njom je završen".

