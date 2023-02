ŽESTOKI MOMCI IZ SARAJEVA ZAKINULI ACU LUKASA ZA 22.500 €? Priča se da su pokušali da OPELJEŠE i Miroslava Ilića!

Nedavno su mediji iz Bosne i Hercegovine objavili da je koncert Miroslava Ilića navodno otkazan, a sada se navodi da on nije bio ni zakazan.

Koncert legendarnog pevača narodne muzike Miroslava Ilića u sarajevskoj hali Zetra navodno je bio planiran za 11. februar, a kako Kurir prenosi nastup navodno nikada zvanično nije ni bio zakazan, iako su ga organizatori iz Sarajeva najavljivali nedeljama. Navodi se da iza cele priče stoji mafijaška družina iz Sarajeva na čijem je čelu uhapšeni Admir Arnautović Šmrk, menadžer popularnog dvojca Bube Korelija i Džale Brata.

On i njegovi ljudi godinama upravljaju najvećom onlajn platformom za prodaju ulaznica u Bosni i samim tim preko te firme učestvuju u organizaciji koncerata mnogih pevača u toj državi. Među tim zvezdama je i Aca Lukas, čiji je producent Saša Mirković takođe najbliži saradnik Miroslava Ilića. Kad je Lukas imao koncert u Zetri u novembru prošle godine, Šmrkova ekipa navodno ga je zakinula za isplatu 3.000 ulaznica čija je vrednost 45.000 konvertibilnih maraka, što je oko 22.500 evra.

Izvor Kurira govori da se tih dana povela priča o organizaciji koncerta Miroslava Ilića, na šta se načelno pristalo, ali se niko nije nadao tome da će biti problema oko isplate para za Acin nastup. Kad su ljudi iz Acinog tima shvatili da im novac neće biti isplaćen, javili su sarajevskoj ekipi da nema ništa od Ilićevog koncerta, ali oni to izgleda nisu ozbiljno shvatili.

Nastavili su da reklamiraju solistički nastup folk pevača sve do pre nekoliko dana, uredno su prodavali karte i tako doveli u zabludu i prevarili na hiljade ljudi. Sada na sajtu te firme stoji obaveštenje o povratu novca obožavaocima koji su se ponadali da će 11. februara uživati u hitovima Miroslava Ilića. Mirković kaže da će se ljudima ta želja ispuniti čim se ukaže dobra prilika - "Koncert Miroslava Ilića u Sarajevu u Zetri biće održan čim se za to steknu normalni uslovi", poručio je on za pomenuti portal.

Admir Arnautović Šmrk uhapšen je u septembru 2022. i Tužilaštvo BiH tereti ga za organizovani kriminal, krijumčarenje droge, pranje novca i nasilničko ponašanje. Njegovo privođenje usledilo je nakon dešifrovanja aplikacije Skaj. Šmrk je, kako se sumnja novac ulagao u karijere brojnih muzičkih zvezda, poput Džale Brata i Bube Korelija, a jedno vreme s njima su sarađivale Maja Berović i Senida Hajdarpašić Senidah, kad su shvatile da navodno imaju posla s mafijom, odlučile su da se povuku.