TEI TAIROVIĆ KOLEGE SMEŠTAJU HAPŠENJE?! Novi detalji posle skandala u Švedskoj - uzme 15.000 €‎ za nastup, pa im smeta!

Tea Tairović se našla u centru skandala zbog privođenja u Švedskoj, a pojavile su se i fotografije koje su podigle prašinu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pevačica Tea Tairović našla se u centru skandala kada je objavljeno da je privedena posle nastupa u Švedskoj. Takođe, na fotografijama koje su objavljene pevačica drži ruke iza leđa, zbog čega su se pojavile tvrdnje da su joj stavljene lisice, a iza nje navodno stoji policajac, što je ona kasnije demantovala.

Tea se navodno poverila bliskim osobama da su aferu "privođenje u Švedskoj" izmislili i u medije plasirali pojedini pevači i estradni menadžeri kako bi ona bila diskreditovana kod gazda klubova u kojima je veoma angažovana, piše Kurir.

"Ona je ljudima iz svog okruženja rekla da je cela priča o njenom navodnom privođenju izmišljena. Tea smatra da su sve smislili njene pojedine kolege sa svojim menadžerima, koju su ovu vest i poslali medijima, a da fotografije koje su navodni dokaz u stvari ne pokazuju ništa. Glavni razlog za nameštaljku, kako Tairovićka smatra, jeste taj što ona 'ubija' na terenu, što njenim mnogim kolegama, koje su i mnogo duže na estradi od nje, jako smeta. Tea peva skoro svako veče, rasprodata je do kraja godine, a po nastupu zaradi od 12.000 do 15.000 evra. Svi je traže, a mnoge nastupe mora i da odbije, jer jednostavno ne može sve da postigne", tvrdi izvor.

"Tea je nakon što je završila svoj blok stajala napolju sa obezbeđenjem i pušila. Za to vreme policija je imala redovnu raciju, jer su proveravali da li se radi na crno. Iz Švedske je Tea otišla u Bugarsku, gde je pevala na privatnom slavlju", dodao je isti izvor, a Tea se nakon sporne vesti oglasila iz Bugarske: "Radila sam sve što radim svakog vikenda - pevala sam. Završila sam nastup i otišla na aerodrom. Sad sam u Sofiji. Što se tiče sporne fotografije na kojoj ja navodno imam lisice, samo da kažem da sam stajala s rukama na leđima. To radim vrlo često, jer me boli kičma, a pored mene su stajali pripadnici obezbeđenja, što je isto normalno. Da sam imala lisice, ne bih mogla ni da pevam, ni da vam se sad ovako obratim".