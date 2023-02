BIJONSE UŠLA U ISTORIJU! Uspjela ono što niko nije, pa plakala na bini (FOTO, VIDEO)

Bijonse je osvojila najviše Gremija u istoriji i oborila rekord! Pogledajte video!

Izvor: Profimedia

Bijonse je ušla u istoriju kao osoba koja je osvojila najviše Gremi nagrada, i oborila je rekord star 26 godina. Bijonse je nagradama osvojenim u nedelju uveče na dodjeli Gremija oborila rekord ser Džordža Soltija, koji je ukupno osvojio 31 Gremi nagradu. Bijonse sada ima jednu više!

Pjevačica je zaplakala na bini i zahvalila se najbližima. Na spisku su bili njen suprug Jay Z, deca Blu Ajvi, Ser i Rumi, ali i njen pokojni ujak.

"Hvala ti Bože, što si me štitio. Neću da budem previše emotivna. Hvala mom ujaku Džoniju, koji više nije sa nama, znam da je tu duhom. Hvala queer zajednici čiji je on dio bio, i izložio me je predivnoj muzici i kulturi", rekla je Bijonse. Njenom ujaku je posvećen i album "Renaissance", za koji je nagrađena.

Pogledajte fotografije Bijonse na dodeli Gremija!

Pjevačica, koja sada ima 32 Gremija "u kolekciji", nagrađena je u nedelju uveče za najbolji dance album, najbolju dance pesmu ("Break my soul"), i tradicionalni R&B nastup ("Plastic off the sofa").