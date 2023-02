NIJE JEDINA LEPOTICA U PORODICI: Lidija Vukićević i u 61. mami uzdahe, a pogledajte kako izgleda njena rođena sestra!

Lidija Vukićević pleni ženstvenošću i mami uzdahe, a malo ko zna da ima sestru Marinu koja je prava dama kao i glumica.

Glumica Lidija Vukićević proslavila se ulogom Violete Popadić u "Boljem životu" i plenila svojim izgledom, a i danas važi za jednu od najlepših glumačkih zvezda i najnegovanijih dama s javne scene. Godine joj ne predstavljaju nikakav problem, a glavni recept za to je, kako kaže, to što se u duši oseća mlado.

Lidija ima 60 godina, a njenom izgledu se dive i mlađe žene. Nije jedina lepotica u poorodici, a o svom privatnom životu ne voli da otkriva detalje osim da joj je porodica na prvom mestu, pa je manje poznato i da ima rođenu sestru Marinu za koju je veoma vezana i s kojom je provela detinjstvo.

"Sestra - imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvek tu. Volim te", napisala je Lidija na Instagramu jednom prilikom i fotografijom pokazala kako ona izgleda.

Pogledajte i Lidijine fotografije: