MOLILA ME JE I ŠTA ĆU?! NE ŽELIM DIJETE, SPOPADALA ME JE! Razgovor Zvezdana Slavnića sa bivšom ženom je novi ŠOK ZA SVE!

Zvezdan Slavnić je sa bivšom ženom Anom Ćurčić razgovarao oči u oči, nakon što se slomio i prolio suze posle njenih riječi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon burne noći u kojoj je suočavanje Ane Ćurčić i Anđele Đuričić podstaklo niz drugih skandala, oči u oči su porazgovarali Zvezdan Slavnić i njegova bivša nevjenčana supruga s kojom je u vezi bio trinaest godina, a koju je prevario s 22 godine mlađom i ostavio javno.

Porazgovarali su u pabu, a Zvezdan je tokom razgovora priznao da ne može da izdrži zbog toga što je izgubio Anu, ali i zbog svega što je napravio. "Isplakao sam se i osramotio ovdje nikad više u životu", rekao joj je, a najviše ga boli što više nema ime i prezime, kako mu je ona to rekla čim je ušla. "Nisam znao da se ljubavni problem tako gleda. Jedva čekam da izađem, što se toga tiče, baš da vidim da li sam izgubio ime i prezime", rekao je Zvezdan.

"Šta ćeš ako ti ovo dijete zatrudni?", pitala ga je Ana u jednom momentu.

"Ništa, otići će da... Ne želim dijete", odgovorio je.

"Pa što si to radio?"

"Zato što me molila. Molila me i šta ću, i ova dva dana nisam htio, spopadala me da to radim, nisam ni uradio", pa je objasnio da ga nije molila da prave dijete, nego ovo drugo. Ana ga je pitala da li je porazgovarao sa Anđelom, a on je rekao da su "odložili vezu" i da, ako je to tako, da će biti i napolju tako.

"Ne mogu da poredim tebe i nju", izjavio je Slavnić, a pogledajte i poslušajte cio razgovor: