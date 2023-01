DOLAZILA I MOLILA DA BUDE JEFTINIJE: Saša Vidić izvređao pevačicu - "Držali te zatvorenu u skladištu hipermarketa!"

Saša Vidić se pre nekoliko godina sukobio s pevačicom Andreanom Čekić, sada se vređanje nastavlja

Kreator Saša Vidić, koji je bez dlake na jeziku komentarisao izgled javnih ličnosti na domaćoj sceni, sada je ponovo zaratio sa Andreanom Čekić, s kojom se sukobio pre nekoliko godina. Povod za netrpeljivost između kreatora i pevačice počela je zbog njene izjave od pre nekoliko godina "da on vređa ljude koji su ga hranili".

Sada je u jednom intervjuu ponovo istakla da je Vidiću oprostila sve uvrede, jer je naučila da ih ne prima k srcu. "Ja nisam bila prisna s njim, lepo me je oblačio, bilo je i promašaja nekad, ali nije sve do njega, bilo je i do mene. Imao je on lepe rezultate dok je bio normalan. Automatski znam da je osoba koja nije zadovoljna sobom bučna. To kažem iz ličnog iskustva", rekla je Andreana Svetu, da bi sada na ovu njenu izjavu reagovao i Vidić.

"Laže ku**a da smo bili saradnici. Dolazila mi je u atelje svako jutro, dramila i molila da bude jeftinije. Nebitna je ona, više ne postoji. Ona mene nije maltretirala dok smo radili, mogla je samo da smerdi više ili manje. Kaže da me je stavila u treću fioku, da li ona ima tri fioke u mozgu. Ona je jedna seljanka, prosta. Šta ću ti ja, ženo, što su te držali zatvorenu u hladnom skladištu u hipermarketu? Bila si toliko gadna da su te ostavili tamo čisto da te drže. Ajde, bre, ćuti i vrati se tako odakle si potekla", rekao je Vidić Kuriru i dodao da "njoj pomoći nema".

"Ona je lice operisala, udala se, a onda ju je muž bacio u đubre i idemo dalje. Zašto Andreana više ne nosi perike u Dubaiju? Mnoge velike zvezde su oporavile svoju kosu i više ne moraju da nose perike, Andreana mora i dalje jer je gadna i jer nosi perike iz po*no šopa. Svaka budala sada uživa u Dubiju. Ona nema para da bude u nekom ekstra skupom hotelu".