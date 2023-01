SVI DETALJI SORAJINOG ŽIVOTA I TRUDNOĆE! Starleta u 9. mjesecu, čeka dijete sa BIZNISMENOM - evo gdje će se PORODITI!

Soraja Vučelić je u devetom mjesecu trudnoće, a sada je otkriveno i gdje će se starleta poroditi.

Izvor: Soraja/Instagram

U svim domaćim medijima je odjeknula vijest da je Soraja Vučelić u drugom stanju, a kako se pisalo, starleta je u devetom mjesecu trudnoće i čeka dječaka.

Svoj život, ali ni izabranika ne želi da eksponira javnosti, te je ugasila sve društvene mreže. Izvori za medije naveli su da čeka dete sa biznismenom, kao i da je na njegov nagovor zatvorila naloge na internetu. Otac njenog djeteta nije iz javnog svijeta, a sada je otkriveno još detalja njenog života.

"Soraja se odavno povukla iz javnosti i živi drugačijim, mirnijim i stabilnijim načinom života. Turbulentan period je iza nje. Čeka bebu i maksimalno je posvećena trudnoći i dolasku sina na svijet. Vjerujte mi da uživa i da je ne zanima apsolutno ništa osim roditeljstva. Čim je saznala da će postati mama, ugasila je profile na društvenim mrežama i posvetila se porodici. Sećam se, kad je saznala da je trudna, njenoj sreći nije bilo kraja. Prija joj blagosloveno stanje i sada jedva čeka dolazak sina", kaže izvor blizak Vučelićevoj.

Starleta se neće poroditi na Balkanu, a pričalo se da živi u Hrvatskoj.

"Ona od ljetos živi u Švajcarskoj. Tamo će se i poroditi, u jednoj privatnoj bolnici. Kod izabranog ljekara je vodila trudnoću, koja je protekla u najboljem redu. Bukvalno je nije osjetila. Viđala se samo s najbližim prijateljima, kojima i vjeruje, i zato se i nije saznalo sve do sada da je u blagoslovenom stanju. Sve je promijenila u svom životu i nije željela da u javnosti govori o njenoj trudnoći. Ne znam kako će reagovati kada pročita da se saznalo da će postati mama, jer je to željela da sačuva za sebe i svog partnera. On nije javna ličnost i nema namjeru da se eksponira. Važno je da je njima lijepo, da su zadovoljni i da svoju privatnost žele da sačuvaju za sebe. Zato je i zahtjevala da se o njenoj trudnoći ne priča previše. Soraja je srećna i jedva čeka da postane mama", završava isti izvor, dok Soraja nije bila dostupna za komentar.