KAD MI JE PREKIPELO, USTALA SAM I POKAZALA SE! Pravila mužu scene zbog ljubomore, glumila detektivku da bi ga uhvatila!

Cakana je priznala da je umela da proverava supruga kada god bi posumnjala u nešto, a danas kaže da ju je blam zbog toga!

Dragica Radosavljević Cakana važi za onu pevačicu koja danas ima skladan brak, a zajedički život sa Nebojšom Negićem traje već dvadeset pet godina. Na početku ove velike ljubavi imala je ispade ljubomore i umela da glumi detektivku kako bi stala na put svojim sumnjama, pa je svašta pričinjavala tadašnjem dečku. Danas toga nema, ali Cakana se s osmehom priseća svega što je radila.

"Jesam, proveravala sam ga, ali to je bilo pre dvadeset i pet godina, ali tu proveru bolje nikome da ne pričam (smeh). Blam me je kada se setim kako sam bila luda. Prosto sam osetila u stomaku da moj muž nešto radi. To je bio alarm. Maskirala sam se sa drugaricom. Stavila sam kratku crvenu periku i crveni karmin da me ne prepozna. Sela sam negde u ćošak u mraku. Posmatrala sam šta se dešava, koja je to žena s njim u društvu, šta rade, koliko su prisni, kako pričaju. Sve pod lupom. Nikada nisam reagovala pre vremena i da je prerano da ga uplašim", priznala je Cakana koja je toliko znala da se posveti tom proveravanju i "upadanju" u njegovu privatnost da od nje nije imao mira.

"Bila sam loše obučena, kao da sam došla iz studentskog grada. Sva odrpana i neprimetna, s nekim naočarima za vid. Kada mi je prekipelo, ustala sam i sve skinula sa sebe i pokazala se. Nisam nikada dopuštala da dođe do veće scene. Prekidala sam ih pre nego što bi došlo do velike drame. On kaže: 'Šta ćeš ovde, Cale?', a ja mu odgovorim: 'Polazi kući'. Svi smo se na kraju smejali. U životu to više ne bih uradila. Ipak je to bilo pre dve i po decenije. Bilo je i momenata kada sam mu proveravala mobilni telefon. Legne da spava, a ja glumim detektiva. Uzmem, pa sve prevrnem. Posle ga pitam ko su osobe iz imenika. Sada toga više nema, jer smo zreli ljudi. Nema više ljubomore, verujem mužu, kao i on meni", poručila je Cakana, koja je danas veoma srećna i u skladnom braku sa suprugom.