BIVŠA GA PREVARILA NA JAHTI SA ŽENOM, ZA RAZVOD SAZNAO PREKO MREŽA: Od nje se oporavio uz MIRNU LJEPOTICU

Jedan od najzgodnijih holivudskih glumaca, Lijam Hemsvort, ovih dana je proslavio 30. rođendan, a ovo je priča o njegovim turbulentnim ljubavnim vezama.

Lijam Hemsvort australijski je holivudski ljepotan koji važi za jednog od najzgodnijih glumaca današnjice.

Proslavio se u franšizi "Hunger Games" i "Independence Day: Resurgence", a iako je ostvario zavidnu modeling i glumačku karijeru, zapravo je najpoznatiji po svom burnom ljubavnom životu, koji je obilježila najveća holivudska "divljakuša" – Majli Sajrus.

Naime, veza Majli Sajrus i Lijama Hemsvorta godinama je punila stupce tabloida. Upoznali su se i zaljubili 2009, kada su se upoznali na setu "The Last Song", a ubrzo su započeli vezu. Prvo su tri puta bili zajedno, a tokom tog perioda nekoliko puta raskidali i mirili se. Niko tada nije očekivao da će se vjeriti, ali baš se to dogodilo – objavili su da će se vjenčati 2012. Kupili su zajedničku vilu u Los Anđelesu i živjeli zajedno, a onda su pak naprasno 2013. odlučili opet da raskinu. Ipak, ta odluka nije dugo zaživjela jer su se vratili jedno drugom u naručje i opet završili zajedno 2016.

Tada su pokušali da sakriju svoju vezu, ali ubrzo se otkrilo da je njihova obnovljena ljubavna priča trajala mjesecima, te da je opet pala vjeridba. Majli je s ponosom šetala vjerenički prsten, a nazivali su ih i omiljenim holivudskim parom. Vjenčali su se dvije godine kasnije, 23. decembra 2018. u svom domu, a samo osam mjeseci kasnije Majli je javnosti saopštila kako su pokrenuli postupak razvoda. Zvanično je njihov razvod finalizovan 2020, a sam razvod bio je popraćen seks skandalima.

Naime, Lijam je optužio Majli da je uništila njihovu vezu jer je htjela da ima seks s drugim ljudima i nije željela da pristane na monogamiju, a ona je pak uzvratila "paljbu" rekavši da je on alkoholičar koji kada popije postaje agresivan, te da nije željela da bude sputana njegovom ljubomorom. S druge pak strane, mnogi su povjerovali Lijamovim riječima jer je Majli samo par nedelja nakon prekida braka završila u naručju Kejtlin Karter Džener, a zatim je počela da mijenja ljubavnike i ljubavnice kao "čarape". Američki mediji su tada brujali o tome da ga je pjevačica prevarila s Kejtlin na jahti.

Kako su tada navodili neimenovani izvori za američke medije, Hemsvort je za vijest o razvodu čuo na najneprijatniji mogući način - preko društvenih mreža!

Lijam je pak pričekao dvije godine da se oporavi od bračnog brodoloma, te je od 2020. bio u vezi s australijskom manekenkom Gabrijelom Bruks, koju je njegova porodica odmah prihvatila.

Ipak, u poslednje vrijeme se šuška kako je Lijam ostavio mirnu ljepoticu nakon tri godine veze, iako su svi mislili kako će je odvesti pred oltar.