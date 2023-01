VOLI ME KAMERA, NEBITNO JE KAKO PEVAM! Luna snimila pesmu i spot - Što da budem skromna kad KIDAM!

Luna Đogani se vratila na muzičku scenu i otkrila šta kaže na komentare u kojima tvrde da "ne peva baš najbolje"

Luna Đogani nedavno je odlučila da se vrati na estradnu scenu i fanovima predstavi novu numeru "Kontra".

Rijaliti učesnica koja je prošle godine postala mama, uspela je za samo jedan dan od objavljivanja spota za novu pesmu zaradi veliki broj pregleda, ali i komentara na račun pevanja. Sada ona otkriva da "peva kako peva", ali zato "razbija u spotu".

"Smatram da mi scena stoji, pevam kako pevam, nebitno je da li se to nekome sviđa ili ne. Neću da budem skromna kada kidam i kada me kamera voli. Zašto onda to ne bih radila? Ne planiram da nastupam, ali da izbacujem za svoju dušu pesme koje mi se nude stalno, zašto ne? Rođena sam u muzičkoj porodici. Nisam platila nijednu reklamu, niti gurala pesmu, a čak sam i u inostranstvu ušla u trending", rekla je Luna u Premijeri.

Pogledajte kako "kida" u novom spotu: