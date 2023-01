NIKAD ŽIVOT NE MOŽE DA BUDE ISTI: Pevačicu praznici uvek rasplaču - izgubila oba roditelja, otkrila u šta ČVRSTO veruje

Jovana Tipšin je prošle godine izgubila majku i to joj je veoma teško palo, a otac joj je preminuo dok je bila mlađa.

Izvor: Instagram/jovanatipsin

Pevačica Jovana Tipšin priznaje da često zaplače zbog svoje majke koju je izgubila, a koja joj tokom praznika neizmerno nedostaje. Bol ne prolazi, a iz godine u godinu se trudi da pamti samo lepe trenutke. Prošla 2022. donela joj je uspeh na poslovnom planu, a najvažnije joj je da je zdrava.

"Nova godina kao Nova godina, radi se, pa i nisam kod kuće. Ali moram da kažem za Božić, odnosno Badnji dan, to je korinđanje! Nažalost, meni je mama to stalno kucala, odnosno korinđala, ali otkad je preminula preuzela sam to na sebe. Bacam orahe po celoj kući, pa govorim: 'Zdravlje, ljubav, radost', blagosiljam, unesem seno ispod stola. Žito, badnjak, pa večera, posna trpeza na vodi, pa razne đakonije, badem, lešnik, suvo voće... Svega ima! U ponoć idem na svetu liturguju da se pričestim, a ujutru jagnjetina u rerni! To mi je mama uvek spremala, sada spremam ja. Bude mi lepo, ali dođe mi i da se rasplačem, fali mi mama... Ali, naravno, radujem se, to je najradosniji praznik i sve bude još slađe nakon posta", otkrila je Jovana Tipšin i nastavila sa sećanjima: "Noć pred praznik, mama je umela po celu noć da sprema, mesi, znate kako su to starije žene radile... Samo da deci ne fali ništa, da sve bude kako treba za praznike. Pa i kada je slava u pitanju, uvek je vodila računa o svemu tome. A sada, nekako su mi Božić i Vaskrs, te liturguje, to mi fali... Nikad život ne može da bude isti kada izgubite oba roditelja, tatu sam izgubila kada sam imala 20 godina, a mamu sad. Nije više isto... Znam da ćemo se sresti jednog dana, uz Božju pomoć", smatra pevačica, kojoj se život mnogo promenio otkako je bez majke.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Ja svako veče palim kandilo i kadim kuću, i tako se uvek rasplačem. Vidim maminu sliku, podseti me, i tako kada sam sama izbacim sve iz sebe, isplačem se. Posle je sanjam, pa odem na groblje svake nedelje i odnesem joj kafu, ispričam joj šta ima novo... Teško jeste, jednog dana ćemo svi otići, a sigurna sam da ćemo se sresti, u to sam ubeđena. Ima dosta 'nevernih Toma', ali kad Gospod pozove - to je to. Da poživim još 50 godina, biće mi dosta", s osmehom je rekla i priznala u kojim trenucima joj majka najviše fali: "Kad god mi treba zagrljaj, fali mi njen zagrljaj, kao i da je poljubim, da mi kaže: 'Sine, i to će proći'... Uvek mi odzvanjaju njene reči: 'Ne svađaj se nikad, povuci se, pusti, sve će se samo rešiti, lepa reč gvozdena vrata otvara, jezik glavu seče'. To su sve neke standardne stvari, ali istinite. Fali mi kad mi je najteže, ali i kad mi je najlepše. Mamin zagrljaj ništa ne može da zameni".

Jovana ne krije da ima partnera kraj sebe i da je voljena, a sebi u 2023. želi da je zdrava i srećna i da svega ima u izobilju. Zahvalna je, kako kaže, na svemu što ima, ceni i vazduh koji diše, te smatra da bi svi trebalo da budemo zahvalni, jer sve ostalo će doći na svoje.