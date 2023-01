ĆERKI I SINU KUPILI STANOVE, LOKALE I GARAŽNA MJESTA: Saša Popović djeci uzeo i nameštaj - Nisu tražili, jako su skromni

Saša Popović otkrio da je slučajno postao investitor, ali i šta je sve kupio djeci u zgradi koju je napravio na Bežanijskoj kosi

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Saša Popović stekao je pravo bogatstvo kada se nakon Slatkog grijeha otisnuo u produkciju, prvo Zam, a potom i Grand čiji je bio osnivač. Dio od prodaje produkcije uložio je u građevinarstvo.

U kompleksu luksuznih stanova na Bežanijskoj kosi koje prodaje, Popović je kupio stanove za njegovu djecu, ćerku Aleksandru i sina njegove supruge Suzane, kojeg je prihvatio kao svog. "Zadovoljan sam, privatno jer moja porodica i ja nemamo nikakvih problema, lijepo živimo i slažemo se. Što se posla tiče, imamo dobru sezonu u Grandu i sve funkcioniše fantastično. Pored toga, jednim dijelom sam investitor na Bežanijskoj kosi za luksuzni kompleks", rekao je Saša i otkrio kako se odlučio na ovaj poslovni potez.

"Sasvim slučajno. Kada smo Brena i ja prodali “Grand”, razmišljali smo gde da uložimo novac. Nisam želio da te pare iznosim u inostranstvo. Pojavio se plac baš preko puta moje kuće i sa mojim dobrim prijateljem Ostojom napravio sam firmu i krenuli smo sa gradnjom. Zadovoljan sam kako sve teče".

Saša Popović otkriva Blicu i da su ćerka i sin dobili stanove, a da on i supruga, pjevačica Suzana Jovanović žive i dalje u kući.

"Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu smo kupili stanove, lokale, i garažna mjesta i obezbjedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im i stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja".

