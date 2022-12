Otkriveno kako se pogoršalo stanje Siniša Mihajlovića i kako su izgledali njegovi poslednji dani u bolnici.

Izvor: Profimedia/YouTube/PharmaStarTV

Smrt fudbalske legende Siniše Mihajlovića u 54. godini potresla je cijeli region, kao i Italiju, gdje je živio poslednjih 30 godina. U večeri u kojoj je preminuo, ta tragična vijest bila je udarna u svim medijima u toj državi.

"Velika je žalost ovdje u Italiji. Svi mediji su na naslovnim stranama napisali oproštaj od velikog Siniše Mihajlovića, riječima 'Adio Mister, hvala ti za sve'. Najgledanija televizija Mediaseta je svoj dnevnik večeras počela riječima 'Stigla je vijest koju nikako nismo htjeli da vam damo, otišao je Siniša Mihajlović'", rekla je ona.

Doktorka koja je pratila Sinišu Mihajlovića od prvog dana njegove bolesti Frančeska Bonifaci rekla je da je to bila najagresivnija bolest sa kojom se ikada srela. 'Za mene je od prvog do poslednjeg dana on bio predivna osoba, vrlo jaka. Ukazao mi je svo moguće povjerenje, no ova opaka bolest bila je najagresivnija sa kojom sam se do sada ikada suočila', rekla je ona. 'Dao nam je fudbalsku i životnu lekciju u svakom smislu, hrabrio je on mene, hrabrila sam ja njega. Jako je volio život i sve je radio da nastavi da živi. Bio je spreman da izdrži sav bol i svu moguću patnju. Nije želio da ostavi svoju porodicu. Obožavao je fudbal, to je bio njegov svijet, ali porodica je bila njegov kiseonik", prenesene su doktorkine riječi.

Vidi opis DOKTORKA NIJE VIDJELA TAKVU BOLEST! Miha pravio planove, a u nedelju se promijenilo SVE Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ Maurizio Borsari/AFLO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/SOPA Images Limited/Alamy Live News/MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/LM/Michele Nucci Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/Alfredo Falcone / LaPresse Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Twitter/screenshot/FrancescoLivo_ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Reporterka RTS-a javlja da u Italiji nema poznate osobe iz svijeta ekonomije i sporta koja danas ne plače zbog njegove smrti. U trenutku velike žalosti, otkriveno je i kako su protekli poslednji dani velikog fudbalera i velikog šampiona. "Mediji su objavili da je bio relativno dobro sve do ovog vikenda, da je razgovarao sa prijateljima o svojim planovima za januar, no situacija se dosta pogoršala u nedelju, kada se Siniši naglo povećala temperatura zbog infekcije slabog organizma i vrlo teških terapija, tako da je od ponedeljka bio u farmakološkoj komi. Preminuo je u petak".

Siniša Mihajlović biće sahranjen u Italiji.