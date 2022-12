ZBOG BOBE NE BISMO ZAVRŠILI SNIMANJE FILMA! Ovako su se upoznali Lepa Brena i Boba - "Upozorili su me da je PLEJBOJ"

Lepa Brena otkrila je kako je upoznala svog sadašnjeg supruga Bobu Živojinovića sa kojim je 31 godinu u braku.

Pevačica Lepa Brena već 31 godinu je u skladnom braku sa nekadašnjim teniserom Bobom Živojinovićem sa kojim ima dva sina - Stefan i Viktora.

Pre nekoliko dana proslavili su godišnjicu ljubavi, a pevačica rado pamti svaki detalj njihovog venčanja o kojem je brujala čitava nacija. Lepa Brena gostovala je u emisiji "Amidži šou" u kojoj je nikad iskrenije govorila o svojoj porodici, ali i otkrila sve o upoznavanju sa Bobom. Kako je ispričala, Živojinovića je prvi put videla na naslovnoj strani jednih novina i jako poželela da ga upozna.

"Kada sam putovala puno, meni su prilazili poznati i uspešni ljudi koji su tada bili značajni u Jugoslaviji, ostvareni ljudi nemaju problem da vas pozdrave. I kada sam videla Bobu na naslovnoj strani novina poželela sam da ga upoznam i pozdravim. Mi smo se prvi put sreli na premijeri filma 'Hajde da se volimo' drugi deo i tada mi je pokojni Bata Živojinović rekao: 'Šta radiš na ovoj promociji, znaš li ko je tamo? Eno tamo stoji Slobodan Boba Živojinović idi tamo i pozdravi ga' i ja sam tamo kroz tu masu prolazila brzo i rekla mu: 'Pa dobro šta si ti čekao do sad?!' i zagrlim ga i poljubim", ispričala je ona, pa otkrila kako je Boba reagovao na to:

"On je bio vrlo iznenađen tom mojoj neposrednošću. Mene su upozoravali: 'Nemoj on je Plejboj', ja sam govorila kad uspeva kad je svetski sportista? I ja sam razmišljala, ako je on toliko posvećen, znam kako sam ja posvećena, ti nemaš vremena da bilo koga upoznaš na takav način. Sutradan smo otišli na tvrđavu u Novi Sad na večeru i tu smo se dogovorili da ćemo se viđati, družiti, mada smo tada već znali i on i ja da postoji spoj jedan koji je teško razdvojiti."

Brena je ovom prilikom podelila i još jednu anegdotu.

"Mi smo te godine snimali film 'Hajde da se volimo' i snimali smo scenu sa Gidrom na bazenu gde snimamo pesmu 'Udri Mujo' i ja pevam i kako gledam, jer niko nije bio osim Slakog greha i filmske ekipe, vidim prolazi visok, lep, zgodan i markantan muškarac. Tu se zadržava i mi završimo snimanje. Posle pitam Raku Đokića, ko je tu bio, kaže on: 'Ma nebitno, neko je došao bezveze na trening da pliva na bazenu'. Mi dobijamo novi raspored za celu filmsku ekipu, nas 250 se pomera na drugu lokaciju, da snimamo scene na Divčibarama i tek kada je bila premijera filma onda mi je Raka priznao da je to bio Boba Živojinović, i rekao mi je: 'Morao da prebacim celo snimanje jer da ste tu upoznali, pitanje da li bismo završili film'", ispričala je Brena kroz smeh.

