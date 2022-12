DUGO NISAM IMAO ODNOSE! Reper otkrio detalje ljubavnog života - Djevojka koja me ne gleda kao Vojaža je CRVENA ZASTAVA!

Mihajlo Veruović Vojaž otvorio dušu i o emotivnom statusu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž (21) obezbjedio je sebi luksuzan penthaus koji je kupio u naselju koji gradi Saša Popović, a kako je otkrio planira da pazari i neki lokal kako bi ga izdavao. Vojaž se oprobao i u glumačkim vodama i to u seriji gdje glumi rame uz rame s Nikolom Kojom, a za doček nove 2023. godine nastupiće na platou ispred Doma Narodne skupštine. On se sada osvrnuo na loše komentare povodom njegovog angažmana.

"Svako ima savoj ukus, postoji dosta žanrova u muzici. Danas su neki aktuleni, neki nisu. Mi kao mladi, predstavljamo nešto što je potpuno novo, nešto ijnesvakidašnje. Mislim da je potpuno fer i u redu da se i nama da šansa. Činjenica je da će to biti jako lijepa žurka, i da će biti dosta ljudi", poručio je reper.

Iako mu na poslovnom planu sve cvijeta, čini se da na ljubavnom nije baš tako. Spajali su ga sa brojim lepim djevojkama, među kojima je bila i ćerka Harisa Džinovića, međutim oni su isticali da su samo prijatelji. Nakon što je raskinuo sa pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom, Vojaž nijednu djevojku nije predstavio javnosti. Sada je reper istakao da nema djevojku i otkrio neke detalje ljubavnog života.

"Nemam ni djevojku, ni kombinaciju. Meni je dosta važnije da budem uspješan i da pravim što veće rekorde. Djevojka koja me ne gleda kao Vojaža, mi je crvena zastava. Biram sa kim ću biti, meni može da se svidi neka prelijepa manekenka, ali to je opet sviđanje, nije zaljubljenost. Djevojku nisam imao oko godinu ipo dana. Dugo nisam imao odnose", poručio je on za domaće medije, a šta je još rekao pogledajte u videu ispod:

Pogledajte 08:14 Vojaž progovorio o emotivnom životu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Pogledajte kakva je bomba Đina, ćerka pjevača Harisa Džinovića s kojom su spajali Vojaža!