ŽIVOT MI JE JAKO DOSADAN! Breskvica otkrila sve što niko nije znao o njoj - druge jedva čekaju, a ona to NIKAD NE RADI

Anđela Ignjatović Breskvica priznala je da se najbolje osjeća u svoja četiri zida, a kada ipak izađe nikada ne radi jednu stvar.

Izvor: Instagram/brrrreskvica

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica, koja je bila u žiži javnosti zbog veze i raskida s Vojažem, a potom i zbog novog dečka s kojim je i dalje u ljubavi, otkrila je neke nepoznate detalje iz svog života.

"Jaoj, moj život je jako dosadan, ali stvarno. Zato što ja generalno ne volim gužve, ne volim da izlazim. Ne volim da napuštam svoja četiri zida, jer su tu moje životinje, moj mir, mnogo mi je lijepo. Izlazim iz kuće samo kada imam snimanja i nastupe. Nije mi nešto zanimljiv život", rekla je s osmijehom pjevačica i dodala da koncerte imaju samo velike zvijezde, a da ona nastupa u klubovima.

"Ja još uvijek nemam koncerte, ali imam mnogo nastupa u klubovima. Koncerte mogu da imaju velike zvijezde. Svakog vikenda nastupam, nedeljno imam dva nastupa i tada se upoznajem sa fanovima. Zabavljam se. Kada negdje izađem, gledam da se provedem sa osobama s kojima sam i tada ništa ne snimam za društvene mreže. Nikada to nisam radila, rijetko objavim neku sliku i to je to", dodala je Breskvica otkrila da je prvi put nešto otpjevala kada je imala devet godina.

Nekada je ovako izgledala:

"Imala sam možda devet godina kada sam prvi put roditeljima rekla: 'Je l' mogu da vam otpjevam nešto?'. Pustila sam karaoke na Jutjubu. To je bio neki narodnjak, ne znam ni gde sam čula to. To je bila prva pjesma koju sam ikada pred nekim otpjevala. Do tada sam išla sam u muzičku školu, svirala sam klavir. Mislim da sam tada shvatila da umijem da pjevam", objasnila je.