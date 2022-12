SAZNALA DA JU JE DEJAN OSTAVIO, POTONULE JOJ SVE LAĐE! Aleks u šoku, posle PREVARE mu se obratila - Nisam očekivala...

Aleksandra Nikolić je saznala da ju je Dejan Dragojević ostavio i pred svima u Zadruzi je izgovorila nekoliko riječi i priznala kako se osjeća.

Aleksandra Nikolić je saznala da ju je njena "velika ljubav" Dejan Dragojević javno ostavio posle danonoćnog druženja sa Zvezdanom Slavnićem, a potom i iznenadnog zbližavanja sa bivšim dečkom Filipom Carem, s kojim se pred kamerama rijalitija čak i sočno poljubila.

"Hipotetički, kada bi saznala da te Dejan ostavio, šta bi mu poručila?", pitao je voditelj Aleksandru u emisiji, dok su svi sjedjeli za stolom, a ona nije bila previše iznenađena.

"To je očekivano, shodno tome kako se ja ponašam danima. Poručila bih mu da je ispravno postupio, nije pogriješio i treba da me ostavi, jer vidi šta se sa mnom dešava. Uradio je pravu stvar, jer me poznaje i vidi kako se osmjehujem, šta radim. Vide i gledaoci, vidiš i ti, Milane, Nisam očekivala da će ovako nešto da mi se desi. Ušla sam sa jednim ciljem, ali šta da radim. Neću plakati niti kukati, ne, sama sam kriva za sve. Želim mu sve najbolje. Možda nismo bili jedno za drugo, a našli smo se tu jedno drugom, posebno ja njemu prošle godine. Daleko od očiju, daleko od srca. Uradio je pravu stvar", poručila je Aleksandra i navela razloge zbog kojih misli da je ostavljena.

"Moje ponašanje, moje ponašanje sa Filipom. Realno, kad je Filip ušao, trebalo je da se zaobilazimo, da ne budemo bliski, znamo situaciju koja je bila prošle godine, a i bivši mi je. Vidi on sve, nije glup i budala", priznala je Aleks.

Sa Dejanom Dragojevićem provela je nešto duže od devet mjeseci i bio joj je velika podrška, u Zadruzi su se vidjeli jednom - kada ju je iznenadio povodom mjesečnice veze, a ovakve slike su sada već daleka prošlost...