BURA NA MREŽAMA! MILICA PAVLOVIĆ U STRASNOM ZAGRLJAJU 16 GODINA STARIJEG GLUMCA! Snimak napravio haos - "Najljepši par"

Na društvenim mrežama nastao je haos zbog izazovnih kadrova Milice Pavlović i proslavljenog glumca.

Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih pevačica na našim prostorima, Milica Pavlović (31) oprobale se i u glumačkim vodama. Ona je maestralno odigrala jednu od glavnih uloga u serije "Pevačica", gde je bila u ljubavnom odnosu sa Milošem Timotijevićem (47), a naširoko se pričalo o poljupcu pevačice i popularnog glumca.

Jednom prilikom Milica je izjavila da ju je Timotijević poljubio na prevaru, a sada je usijala mreže "vrućim" kadrovima koje je snimila sa 16 godina starijim glumcem.

"Kakva je to energija kad se Miloš Timotijević i ja spojimo na setu… Gledam ovaj klip kroz prste, koliko se postidim…", napisala je Milica, a Instagram se "zapalio" od komentara njenih fanova: "Iskreno bili bi najlepši par", "Vidim sva si pocrvenela od stida", "Varnice... Potpuno je uverljivo", "Svaka čast", samo su neki od komentara.

Pogledajte snimak koji je izazvao buru na mrežama:

Timotijević je jednom prilikom objasnio i kako je Milicu poljubio na "prevaru":

"Kada je reditelj rekao: 'E ovde bi možda trebalo da se poljubite', nju je uhvatila mala panika. Probali smo, ali ona prosto nije mogla da pređe preko toga. Nisam ni krenuo da je poljubim, a kada bi dolazio taj trenutak, ona bi blokirala. Prosto, nije profesionalac i ja je razumem. Otišao sam u režiju i rekao im: 'Zaboravite sve, sad idite tamo i recite joj da neće biti poljupca'. Pitali su me: 'Pa šta ćeš da uradiš?', a ja sam im rekao: 'Samo joj recite tako'. Kada su joj to rekli, ona se opustila, krenuli smo da snimamo scenu i ja sam je samo poljubio. I to je bilo to. To jeste trik, ali nije prevara. Posle toga je vrištala, bilo joj je užasno neprijatno. Imali smo dva, tri poljupca i ona je posle svakog vrištala koliko joj je bilo neprijatno", ispričao je glumac koji je nedavo oženio ćerku srpskog fudbalera i to urzo nakon razvoda od prve supruge s kojom je bio 13 godina u braku.

Evo i kako je Milica izgledala u seriji "Pevačica"

