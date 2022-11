PREŽIVEO KLINIČKU SMRT, LEKARI GA JEDVA VRATILI U ŽIVOT: Hasan Dudić slavi drugi rođendan - "Hvala dragom Bogu"

Hasan Dudić slavi 24. novembar kao svoj drugi rođendan zbog onoga što mu se dogodilo, kada je bio na ivici života i smrti.

Izvor: ATA Images

Pevač Hasan Dudić je na estradi već duže od 50 godina, ali za sebe kaže da je jedini potcenjen među svojim kolegama i priznaje da je veoma razočaran što nije dobio nacionalnu penziju kao mnogi, a smatra da to zaslužuje.

Pre pola godine je umalo nastradao, kada je četvrti put slomio šaku i zadobio čak nekoliko preloma, a nezgoda se desila kada se okliznuo. Svake godine jedan datum, a to je 24. novembar, slavi kao drugi rođendan, zbog onoga što mu se desilo pre 44 godine, a tim povodom se oglasio i na Fejsbuku.

"Danas 24.11. je moj drugi rođendan. Na današnji dan pre 44 godine preživeo sam kliničku smrt u armiji u Bohinskoj Beli. Tako da, danas slavim 44. rođendan. Hvala dragom Bogu, živeli dobri ljudi", napisao je Hasan Dudić na svom profilu, a mnogi su mu poželeli još mnogo godina dobrog zdravlja.

Brat Šabana Šaulića je svojevremeno govorio o ovome za medije, kada je tvrdio da su ga lekari jedva spasli nakon što mu je pozlilo zbog jake alergije i gušenja sumporom u jednoj vojvođanskoj banji.

"Otišao sam u banju na lečenje, pošto sam bio brutalno napadnut i imam ozbiljne zdravstvene posledice. Međutim, tamo je veliko isparavanje sumpora, a ja imam jake alergije. Pet puta sam se gušio tokom spavanja i žalio sam se doktoru da mi nije dobro, ali on je mislio da su to obične reakcije na lečenje. U nedelju, negde oko dva sata popodne, naglo mi je pozlilo. Od posledica gušenja jezik mi se zadebljao i pao mi je mrak na oči. Otad se ničega ne sećam, samo su mi rekli da sam imao kliničku smrt i da su me jedva povratili. Kada sam čuo koliko je ozbiljna situacija, zahtevao sam da se čujem s doktorima iz Beograda koji me leče. Oni su odmah rekli da je alarmantno i da moraju odmah da me prebace u Beograd. I dalje se ne osećam dobro, teško govorim i imam nesvestice, ali nadam se da će sve biti u redu", ispričao je tada za Kurir.