"ZAPRIJETIO JOJ JE DA ĆE JOJ ODUZETI KOLA I DŽEPARAC": Haris Džinović kriv za Đinin raskid s Vojažem? Isplivali DETALJI

Đina Džinović i Vojaž su ostali dobrim odnosima nakon raskida, a navodno njeni roditelji nisu podržavali tu vezu.

Mihajlo Veruović Vojaž i Đina Džinović su raskinuli početkom oktobra, nešto više od mjesec dana nakon što su uhvaćeni na večeri u jednom restoranu, a navodno je Haris Džinović glavni krivac za krah njihove ljubavi, piše Kurir.

"Ona se tada prvi put baš jako posvađala s Harisom. Nije htjela da popusti, a ona i Vojaž su se čak dogovarali i da započnu zajednički život, kako bi se osamostalili i vidjeli kako i na taj način funkcionišu. Haris je na sve načine pokušao da je nagovori da raskine s njim, pa kad je vidio da ništa ne vrijedi, zaprijetio joj je da će joj oduzeti automobil i mjesečni džeparac. U jeku svađe joj je poručio da je s njom završio za sva vremena ako ga ne posluša", ispričao je izvor.

"Harisa je jako nerviralo i to što se oni viđaju kod njih u kući i što se tamo snimaju za društvene mreže, čiji je on veliki protivnik. Iako se do tada nije miješala u ćerkine izbore partnera, tada je na Harisovu stranu stala i njegova supruga Melina, koja je savjetovala ćerku da na tu priču stavi tačku i da se posveti studijama. Đini je sve to teško palo, bila je utučena nekoliko dana, ali je na kraju shvatila da joj ne treba sukob s roditeljima. Pored toga, oboje su trpjeli i veliki pritisak javnosti, pa su porazgovarali i riješili da ostanu u dobrim odnosima", dodao je isti izvor.

Vojaž je nedavno priznao da je opet zaljubljen, ali nije otkrio o kome se radi. Takođe je na Instagramu otkrio koja slavna manekenka mu sve više privlači pažnju, toliko da ju je čak i kontaktirao.