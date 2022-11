MUŠKARCI IMAJU ISTI FETIŠ, ALI VOLE DA ČEKAJU! Po*no zvezda o zahtevima koje ispunjava - pravilo od 30 MINUTA JE KLJUČNO

Porno zvezda Anđela Vajt otkrila je kako dovodi muškarce do ludila.

Izvor: Instagram/theangelawhite

Najpoznatija autralijska glumica Anđela Vajt, jednako je popularna kao i ostale holivudske dive, samo što je ona poznata po pornografiji. Anđela je 2018. godine osvojila čak 14 nagrada na festivalu filmova za odrasle, koji je poznat pod nazivom "Porno Oskar". Ona je jedina glumica koja je ikada primljena u AVN galeriju slavnih, a dobila je i AVN nagradu za ženskog performera godine.

Nekoliko puta je govorila da seks na ekranu shvata kao ozbiljan posao i poznato je da sebe naziva "seksualnim sportistom". Gostujući u podkastu "I’ve Got News For You", Anđela je otkrila da je u porno industriju ušla kada je imala 18 godina, i to nakon što je dobijala brojne kritike jer je "istraživala svoju seksualnost".

Ona je istakla da ne stidi ničega što je do sada uradila u pornografiji. Kako kaže, znanje joj je pomoglo da stvori sopstvenu produkciju, uređuje svoj sadržaj i sama pregovara o sopstvenim ugovorima. Ipak, tokom pandemije, čuvena platfoma za odrasle OnlyFans bila je njen glavni izvor prihoda.

"Ne mogu da vam kažem koliko zarađujem. Brojke koje se nagađaju u medijima jesu realne i ja odlično radim za sebe", rekla je Anđela, ističući da joj je sadržaj na OnlyFans-u omogućio kontakt sa fanovima. "Imam veliki broj pretplatnika, ali fetiš stopala je veoma popularan. Muškarci vole da budu na ivici orgazma. Oni obožavaju da ih dovedete maltene do orgazma, a onda se povlače i žele da uživaju još pola sata ili sat. Opsednuti su mnome i zaista uživam da pravim sadržaj za njih, jer su previše uzbuđeni", rekla je Anđela, ističući da vodi računa o trenucima kada odmara svoje telo.

"Postavila sam svoju nedelju tako da snimam najmanje svakog drugog dana. Smatram da je ovo prava privilegija i želim da seksualno obrazujem ljude", objasnila je. Pogledajte kako Anđela izgleda na Instagramu: