UH, HOĆU DA TE ČUJEM! Šako ponovo u centru SKANDALA, udvarao se devojci na Instagramu - isplivao snimak: "Plašite me!"

Nepoznata devojka objavila prepisku sa Šakom Polumentom.

Izvor: Pink/screenshot

Šako Polumenta u nekoliko navrata našao se u centru skandala zbog poruka koje navodno šalje devojkama putem društvenih mreža.

Nakon što je bivša učesnica Zadruge Mina Vrbaški podelila snimke koje joj je pevač slao, nedavno je do medija došao i snimak na kojem se vidi muškarac koji se samozadovoljava. Šako je ubrzo demantovao da je on u pitanju, a sada se ponovo našao na meti komentara kada je osvanula prepiska koju je podelila nepoznata devojka u kojoj se vidi njegovo ime.

Sada se na Tiktoku pojavio audio snimak, na kojem se može čuti kako se Polumenta udvara devojci. "Uh, pa ti si meni preslatka, preslatka, baš. Hoću da te čujem, Aleksandra", govori Šako, na šta mu je ona odgovorila: "Uh, a vi mene toliko plašite, baš. Je l' vam treba pomoć, Šako?"

Poslušajte:

Pogledajte 00:18 Polumenta instagram Izvor: TikTok/odovogmozedaserikne Izvor: TikTok/odovogmozedaserikne

Podsetimo, pre nekoliko godina, starleta i rijaliti učesnica Mina Vrbaški optužila je Šaka da joj je slao intimne poruke. Ovako je govorila o njemu:

"Često sam dolazila na njegove nastupe i odmah sam mu zapala za oko. Na jednom nastupu smo se i upoznali. On je moj broj dobio od mog bliskog prijatelja. Posle nekog vremena mi se i javio, a onda je došao u Inđiju i da me vidi. Na početku nisam želela da se viđam sa njim, plašila sam se toga šta će ljudi reći, on je stariji od mene 40 godina. Na kraju smo se ipak videli. Nekoliko puta smo otišli zajedno na ručak i na piće, ali između nas nije bilo ničega. Posle našeg susreta on je mene često zvao, slao mi svoje fotografije... Međutim, ja nikada nisam želela da imam sa njim nešto", pričala je svojevremeno Vrbaški.