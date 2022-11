IMA 120 MILIONA, MAMI NIKAD NEĆE DATI NI DINARA: Tarantino pamti šta mu je rekla kad je bio klinac - "Sad nema love!"

Kventin Tarantino pamti kako mu je rekla da "batali pisanje jer nikad ništa neće biti od njega"

Izvor: YouTube/screenshot/People

Kventin Tarantino, jedan od napoznatijih reditelja na svijetu, gostovao je nedavno u jednom podkastu u kojem je progovorio o svojoj majci, koja ga je rodila kada je imala samo 16 godina. U Holivudu godinama unazad kola glasina da reditelj, čije je bogatstvo procijenjeno na 120 miliona dolara, nikada majci nije kupio ni kuću, ni kola...

Tarantino je rekao da to nisu glasine, već istina! Reditelj je otkrio da je scenarije počeo da piše već sa 12 godina, što ga je dovelo, kaže, do problema sa učiteljima u školi, koji su smatrali da tako izbjegava školske obaveze, a njegovoj mami bilo je teško zbog njegove "nesposobnosti".

"Ona je uvijek govorila: 'Šta će ti ova spisateljska karijera?', a dok je to izgovarala, uvijek je pokazivala navodnike sa prstima. Govorila mi je da je sa tim mojim glupostima gotovo. I kada mi je to tako sarkastično govorila, rekao sam joj: 'Kada postanem uspješan, od mog uspjeha nećeš vidjeti ni novčića. Nećeš dobiti ništa. Zato što si to rekla'. I održao sam svoju riječ", rekao je je Tarantino.

Koni je rodila Kventina kada je imala 16 godina. Njegov otac Toni napustio je porodicu nedugo prije Kventinovog rođenja. Kada je imao četiri godine, mama se sa njim preselila u Los Anđeles. Njen drugi suprug podstakao je Tarantinovu ljubav prema filmovima.