MILENJIK ŽENA OKONČA KARIJERU? Nakon raskida s pevačicom, ŠOKIRAO - Mislim da ne pripadam estradi, nazivaju me MAGARCEM!

Isak Šabanović otkrio je da se teško nosi sa negativnim komentarima, kao i da prvi put u životu razmišlja da napusti estradu.

Izvor: Prva tv printscreen

Posle raskida s koleginicom Aleksandrom Maldenović, koji se nije baš slavno završio, jer je pevačica javno govorila o tome da je jako povređena, Isak Šabanović se vratio "starom" načinu života. Ponovo muči muku s kilogramima, iako je prethodno drastično smršao. On je tada otkrio da je glavni krivac za njegovu kilažu karijera kojom se bavi, a sada je dodao i da razmišlja da se povuče.

Pevači tvrde da je možda i najteža stvar u estradnom svetu izaći na kraj sa hejterima i lošim komentarima. Iako kažu "za dobrim konjem prašina se diže", mnogi se sa ovim ne mogu složiti. Upravo to se dešava Isaku Šabanoviću koji ne krije da se sve teže nosi sa lošim komentarima - "Čitam komentare, iako to u životu nisam radio. Ali tako me je nešto puklo sada, da sam počeo da čitam. Naravno ima dobrih, ali i onih loših. Pročitao sam da mi kažu 'Konju!', 'Magarče'".

Isak je otkrio i da mu uprkos slavi i armiji fanova koju ima prvi put pada na pamet da se povuče sa scene - "Ja bih voleo da mogu da progutam, ali mi ne ide. Ne znam majke mi, nisam nikada o tome razmišljao, koliko sad razmišljam da se povučem. Uf, uff, ali čupam se, neću, neću. Mislim da ne pripadam estradi, ja kada nešto progovorim ništa ne valja, a kada ćutim svima je dobro".

Činjenica je da Isaka ovakvog do sada nismo videli, ali sudeći po njegovim reakcijama rekli bismo da mu je neko opasno stao na žulj - "Valjda me je sve stiglo, šta god da uradim ništa ne valja, a svarno se trudim. Čekam i tu američku turneju, ima i posla. Ali te priče, ne mogu više narodu da objašnjavam", rekao je roker koji se proslavio u takmičenju "Zvezde Granda" gde je postao miljenik žena, a nedavno se ponosno pohvalio kolima iz sedamdesetih kojima krstari Beogradom.

