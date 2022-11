IPAK NIŠTA OD SVADBE U ZADRUZI! Maja stavila tačku na odnos sa Bilalom, razlog će vas ŠOKIRATI! Totalno neočekivano

Maja Marinković stavila je tačku na odnos sa Bilalom Brajlovićem i uporedila ga sa njenom bivšom ljubavlju Markom Janjuševićem Janjušem.

- To je isto i Janjuš radio. Kad se potučem sa Aleksandrom, isto je to radio. A na primjer Filip, kada sve leti po kući, nikad mi se ne bi smijao što sam ja takva, a to je Janjuš radio...A ova da se smije sad, ova čupava što su je izvukli iz septičke jame, da se smije, to si ti dozvolio - rekla je Maja.